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شاهد طائرة هليكوبتر أمريكية تتحطم في الجو

9/2/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي“تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة تحطم مروحية على شاطئ بومبانو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ورصد مقطع الفيديو دوران الطائرة الهليكوبتر، وخروج الدخان الكثيف منها بعد اشتعال نيران في محركها، ما أدى إلى سقوطها.


وأبان الفيديو تهاوي المروحية وسقوطها وسط الأشجار، ولم يتضح سبب تحطمها وحالة طاقمها.

هتون

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