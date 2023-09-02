شاهد طائرة هليكوبتر أمريكية تتحطم في الجو

ورصد مقطع الفيديو دوران الطائرة الهليكوبتر، وخروج الدخان الكثيف منها بعد اشتعال نيران في محركها، ما أدى إلى سقوطها.



وأبان الفيديو تهاوي المروحية وسقوطها وسط الأشجار، ولم يتضح سبب تحطمها وحالة طاقمها.

هتون