شاهد طائرة هليكوبتر أمريكية تتحطم في الجو

شاهد طائرة هليكوبتر أمريكية تتحطم في الجو
التاريخ
9/2/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي“تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة تحطم مروحية على شاطئ بومبانو بولاية فلوريدا الأمريكية.
ورصد مقطع الفيديو دوران الطائرة الهليكوبتر، وخروج الدخان الكثيف منها بعد اشتعال نيران في محركها، ما أدى إلى سقوطها.
وأبان الفيديو تهاوي المروحية وسقوطها وسط الأشجار، ولم يتضح سبب تحطمها وحالة طاقمها.
هتون
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