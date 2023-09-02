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قراءة في كتاب مرايا الظل للكاتب احمد الحشوش

9/2/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت جمعية الأغوار الجنوبية الثقافية، مساء أمس الجمعة، حفل قراءة وإشهار لكتاب "مرايا الظل لماذا تفشل وينجح الآخرون" للكاتب احمد الحشوش في قاعة نادي شباب غور الصافي.

وقالت صاحبة مبادرة "نقرأ لنرتقي" زهور الدغيمات، خلال الحفل، إن الكتاب حمل تأملات ورسائل لكل الذين أرهقتهم الحياة في بحثهم الدؤوب عن ذواتهم الحقيقية وعن السمو الى مراتب إنسانية عليا تهب للحياة القيمة والمعنى.


من جهته، أشار الحشوش، إلى أنه حاول أن يكون هذا الكتاب بسيطا يسهل تناوله وأنه عرض فيه أمثلة قريبة جدا من الواقع، وانه بُني على قاعدة أساسية ومحورية في الحياة وهي ان التقدم والنمو هما طبيعتها واتجاه تيارها المتدفق وهما الاتجاه الطبيعي لحركة الإنسان.


وأضاف، أنه جمع في الكتاب 3 إطارات في ظل تنوع طرق التفكير وتعدد أشكالها وهم، "إطار التقدم أو المتقدمين" ويمثل عقلية النجاح ويتسم أصحابه بالإيجابية "إطار التراجع أو المتراجعين للخلف" أصحاب هذه العقلية يتقدمون باتجاه أهدافهم لكن الظروف تبعدهم عنها، والإطار الأخير "المراوحة في المكان" وهو الذي يبدو أصحابه وكأنهم تجمدوا في نقطة بغيضة والتصقوا بها كما تكون قدرهم المحتوم الذي لا مفر منه.

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