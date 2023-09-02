زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل الروسية



ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

وحددت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، مركز الزلزال على عمق 142 كيلومترا.

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