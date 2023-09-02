زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل الروسية
التاريخ
9/2/2023 5:11:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.
وحددت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، مركز الزلزال على عمق 142 كيلومترا.
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