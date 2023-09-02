الاتحاد متفائل..عرض تاريخي جديد لمحمد صلاح

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قلائل لغلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية، والتي شهد العديد من انتقالات الكبيرة، على الرغم من أن

فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت مساء "الجمعة". والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستشهد الساعات القليلة المقبل مفاجأة، تقرب النجم المصري محمد صلاح من أن يصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، في حال قرر الموافقة على العرض الجديد، الذي ينوي الاتحاد السعودي تقديمه؟

نقلت "سكاي سبورتس" عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني "نحو 250 مليون دولار أمريكي" للتعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد "متفائلون"، مشيراً إلى أنهم "سيحاولون مرة أخرى".

وكان

ليفربول رفض عرض الاتحاد الثاني البالغة قيمته 150 مليون جنيه إسترليني "نحو 188 مليون دولار أمريكي".

وسبق للفريق السعودي أن قدم عرضاً أوليا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني "نحو 150 مليون دولار أميركي"، قوبل بالرفض.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، "الجمعة"، إن "موقف النادي يظل كما هو تماما.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

وفي حال موافقة "الريدز"، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزاً النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني.





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