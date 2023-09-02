Saturday, 02 September 2023 04:04 GMT

سفارة الإمارات في واشنطن تجلي 34 مواطناً من فلوريدا

9/2/2023 5:11:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء عدد 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار "إداليا" إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء عدد 16 مواطنا إلى مدينة ميامي و18 مواطناً إلى مدينة أتلانتا.

وحثت سفارة الدولة، المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 بالإضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02092023000110011019ID1106998061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث