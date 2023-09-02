سفارة الإمارات في واشنطن تجلي 34 مواطناً من فلوريدا

قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء عدد 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار "إداليا" إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء عدد 16 مواطنا إلى مدينة ميامي و18 مواطناً إلى مدينة أتلانتا.

وحثت سفارة الدولة، المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 بالإضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.

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