حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1897 - حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح يطلب الحماية البريطانية من مساعد المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي (جاكسن). 1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بقانون التأمينات الاجتماعية. 2007 - صحيفة (النهار) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية شاملة. 2019 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تدشين أول وحدة إنتاجية بمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله. (النهاية)

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