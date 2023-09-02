حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/2/2023 4:25:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- الثاني من سبتمبر: -----------------
1897 - حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح يطلب الحماية البريطانية من مساعد المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي (جاكسن).
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بقانون التأمينات الاجتماعية.
2007 - صحيفة (النهار) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية شاملة.
2019 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تدشين أول وحدة إنتاجية بمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله. (النهاية)
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