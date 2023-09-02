الولايات المتحدة وفرنسا تعربان عن الرغبة في حل دبلوماسي لأزمة النيجر
التاريخ
9/2/2023 4:25:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 9 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن رغبتهما في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر يوليو الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر في بيان مساء أمس الجمعة إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا "البيئة الأمنية في النيجر في ضوء التطورات الأخيرة في غرب أفريقيا" التي شهدت عدة انقلابات منذ سنة 2020.
وتابع أنهما أعربا عن الرغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر وشددا على ضرورة "مواصلة التواصل مع النيجر والشركاء الإقليميين الأفارقة".
وتشدد واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس بازوم على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر.
ولم تظهر الإدارة الأمريكية رغبة في التوجه إلى الخيار العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
كما تشهد العلاقات بين النيجر وفرنسا في الاونة الحالية توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في النيجر وطالبت بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وجرى توجيه اتهامات له "بالخيانة العظمى". (النهاية)
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