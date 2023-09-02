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الولايات المتحدة وفرنسا تعربان عن الرغبة في حل دبلوماسي لأزمة النيجر

9/2/2023 4:25:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 9 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن رغبتهما في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر يوليو الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر في بيان مساء أمس الجمعة إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا "البيئة الأمنية في النيجر في ضوء التطورات الأخيرة في غرب أفريقيا" التي شهدت عدة انقلابات منذ سنة 2020.
وتابع أنهما أعربا عن الرغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر وشددا على ضرورة "مواصلة التواصل مع النيجر والشركاء الإقليميين الأفارقة".
وتشدد واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس بازوم على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر.
ولم تظهر الإدارة الأمريكية رغبة في التوجه إلى الخيار العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
كما تشهد العلاقات بين النيجر وفرنسا في الاونة الحالية توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في النيجر وطالبت بإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وجرى توجيه اتهامات له "بالخيانة العظمى". (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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