Saturday, 02 September 2023 04:03 GMT

سنغافورة .. لجنة الانتخابات تعلن فوز شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية

9/2/2023 4:25:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 9 (كونا) -- اعلنت لجنة الانتخابات السنغافورية اليوم السبت فوز المرشح ثارمان شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية التي اجريت امس الجمعة بعد حصوله على 4ر70 في المئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع لسنغافورة.
وقالت اللجنة في بيان ان شانموجاراتنام (66 عاما) تقدم بأغلبية ساحقة على المرشحين الاخرين موضحة أن المرشح إنج كوك سونج حصل على نسبة 72ر15 في المئة من الأصوات فيما حصل المرشح تان كين ليان على 88ر13 في المئة.
واعرب الرئيس الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن شكره وتقديره لأنصاره بالقول "أعتقد أن التصويت كان لي وما أدافع عنه الآن هو التصويت بالثقة في سنغافورة" مضيفا "انه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا فيه التقدم معا ودعم بعضنا بعضا كسنغافوريين".
وشدد شانموجاراتنام على ضرورة ان يكون هناك "مستقبل من الاحترام العميق بين السنغافوريين بغض النظر عن خلفياتهم والإنجازات التعليمية ومستقبل من التفاعلات الوثيقة بين أدياننا وثقافاتنا المختلفة حتى نتمكن من تعميق هويتنا متعددة الثقافات وترسيخ التضامن بيننا حتى عندما نتمسك بوجهات نظرنا المتنوعة وهو أمر طبيعي في ديمقراطيتنا".
ويخلف الرئيس الجديد محل الرئيسة المنتهية ولايتها حليمة يعقوب التي ترشحت من دون منافس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2017 وتم خلالها انتخابها بالتزكية.
وتعتبر يعقوب (68 عاما) ثامن رئيس للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة وتنتهي ولايتها التي تبلغ ست سنوات في 13 سبتمبر الجاري الا انها قررت عدم الترشح لولاية ثانية.
يذكر ان رئيس الجمهورية في سنغافورة هو منصب شرفي يتمتع بصلاحيات معينة بينها الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات المالية والتعيينات في الوظائف العامة الرئيسية في حين تقع معظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وكان برلمان سنغافورة مخولا بتعيين الرئيس قبل عام 1993 إلا أنه بعد تعديلات أدخلت على الدستور الذي سن في عام 1991 أصبحت رئاسة الجمهورية بالانتخابات مع بقاء محدودية صلاحيات الرئيس التنفيذية والتشريعية.
ورغم انه يشترط الا ينتمي الرئيس في سنغافورة الى حزب سياسي الا ان المراقبين يرون أن فوز شانموجاراتنام يشكل دعما ل (حزب العمل الشعبي) الحاكم الذي ايد ترشيحه.
وتعتبر هذه الانتخابات مؤشرا لحجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2025 حيث سجل الحزب أسوأ نتائجه الانتخابية عام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة.(النهاية)

ع ا ب / ا ب خ




MENAFN02092023000071011013ID1106998037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث