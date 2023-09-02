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الهند تطلق مركبة فضائية لدراسة الشمس بعد أيام من الهبوط على القمر

9/2/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم السبت أنها أطلقت مركبة فضائية لدراسة الشمس وذلك بعد أيام من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة بالقطب الجنوبي للقمر.
وذكرت منظمة ابحاث الفضاء الهندية في بيان انه تم إطلاق المركبة الفضائية (أديتيا-أل 1) بنجاح على متن صاروخ (بي أس أل في سي 57 من منصة اطلاق الصاروخ الواقعة بجزيرة (سريهاريكوتا) بولاية (اندرا براديش) جنوبي البلاد. وأضافت أنه من المقرر أن تستمر الرحلة أربعة أشهر الى أن تبلغ المركبة مقصدها على مسافة 5ر1 مليون كيلومتر.
وأكدت ان (أديتيا-أل 1) انفصلت في المرحلة الرابعة والاخيرة بنجاح من الصاروخ وأنها تواصل سيرها نحو مقصدها.
وكانت المنظمة ذكرت في بيان سابق ان (أديتيا-أل 1) ستقوم بمراقبة الغلاف الضوئي والغلاف اللوني الى جانب دراسة الطبقات الخارجية للشمس بواسطة كاشفات المجال الكهرومغناطيسي والجسيمات والمغناطيسية.
ويأتي ذلك بعد ايام من هبوط المركبة الفضائية (شاندرايان-3) على القمر بنجاح في 23 أغسطس الماضي لتصبح الهند رابع دولة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين تنجح في هبوط مركبة غير مأهولة على سطح القمر واول دولة للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر. (النهاية) ا ت ك / ط م ا

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