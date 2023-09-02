الهند تطلق مركبة فضائية لدراسة الشمس بعد أيام من الهبوط على القمر
التاريخ
9/2/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت الهند اليوم السبت أنها أطلقت مركبة فضائية لدراسة الشمس وذلك بعد أيام من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة بالقطب الجنوبي للقمر.
وذكرت منظمة ابحاث الفضاء الهندية في بيان انه تم إطلاق المركبة الفضائية (أديتيا-أل 1) بنجاح على متن صاروخ (بي أس أل في سي 57 من منصة اطلاق الصاروخ الواقعة بجزيرة (سريهاريكوتا) بولاية (اندرا براديش) جنوبي البلاد. وأضافت أنه من المقرر أن تستمر الرحلة أربعة أشهر الى أن تبلغ المركبة مقصدها على مسافة 5ر1 مليون كيلومتر.
وأكدت ان (أديتيا-أل 1) انفصلت في المرحلة الرابعة والاخيرة بنجاح من الصاروخ وأنها تواصل سيرها نحو مقصدها.
وكانت المنظمة ذكرت في بيان سابق ان (أديتيا-أل 1) ستقوم بمراقبة الغلاف الضوئي والغلاف اللوني الى جانب دراسة الطبقات الخارجية للشمس بواسطة كاشفات المجال الكهرومغناطيسي والجسيمات والمغناطيسية.
ويأتي ذلك بعد ايام من هبوط المركبة الفضائية (شاندرايان-3) على القمر بنجاح في 23 أغسطس الماضي لتصبح الهند رابع دولة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين تنجح في هبوط مركبة غير مأهولة على سطح القمر واول دولة للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر. (النهاية) ا ت ك / ط م ا
MENAFN02092023000071011013ID1106998036
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