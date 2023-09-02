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صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي

9/2/2023 4:23:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.
ولفت إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي قارب 21 بالمئة مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمئة من إجمالي عمالته.
وأضاف إن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، حيث تسعى لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، بمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.
ومن مستهدفات الرؤية، بحسب قادري، رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمئة ليصل إجمالي العمالة داخله ما يقارب 225 ألف عامل وعاملة عام 2033، أي توليد 149 ألف فرصة عمل للأردنيين بالسنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لما يقارب 1.5 مليار دولار.
ونوه إلى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تركز على استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية، بالإضافة لتحسين إنتاجية العامل من 7.9 ألف دولار الى 8.3 ألف دولار سنويا.
ولفت لأبرز مبادرات القطاع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومنها إنشاء صناعات أقمشة (تكامل رأسي) تمكن الصناعــة مــن تلبيــة عــدة طلبــات لأسواق التصديــر خلال الموســم الواحــد، وصناعات أفقية (القطاعات الأخرى)، وتوسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع.
وأشار لمبادرات أخرى تتعلق بتشـجيع توظيـف المواهـب المحليـة، والعمـل علـى زيـادة نسـبة الأردنيين العامليـن فـي المناصـب الإدارية فـي القطـاع، واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة وإنشاء قاعدة بيانات وتبسيط الإجراءات الحكومية وإعداد خطة تفصيلية وحوكمة موحّدة للقطاع.
وبين أن تحقيق المبادرات والأولويات للقطاع التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يتطلب خطة عمل تنفيذية وديناميكية واضحة المعالم وبإطار زمني محدد وتفصيلي، تستجيب للتغيرات السريعة في الفرص والتحديات وربطها مع استراتيجية القطاع التي أعدتها صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأكد قادري أن غرفة صناعة الأردن سعت خلال السنوات الأربع الماضية في تنفيذ كل ما من شأنه دعم نمو وتطوير القطاع وحققت العديد من المبادرات ذات الأولوية.
وأشار إلى الدراسة التي أعدتها الغرفة تحت مسمى "مساهمة قطاع المحيكات في الاقتصاد الوطني" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت أن القطاع يولد قيمة مضافة تقارب 41.7 بالمئة من إجمالي الإنتاج تتوزع على عوائد رأس المال وتعويضات العاملين والضرائب والرسوم العائدة للحكومة.
وأوضح أن الدرسة بينت أن قطاع صناعات المحيكات يعد من القطاعات كثيفة العمالة والأكثر توليدا لفرص العمل، وأثبتت أن كل سبعة فرص عمل يتم استحداثها داخله قادرة على خلق فرصة عمل واحدة بقطاعات أخرى.- (بترا)



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