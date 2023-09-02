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رحيل الفنان العراقي ياس خضر

9/2/2023 4:22:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي، أمس الجمعة، صوت الأرض الفنان العراقي الكبير ياس خضر بعد صراع مع المرض.
ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان القدير الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.
وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".
وتدهور الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر في الفترة الأخيرة حيث انتقل إلى مستشفى ابن سينا المتخصص بأمراض القلب في العاصمة بغداد وتم تقله إلى «مدينة الطب» ببغداد بسبب انتكاس حالته الصحية ومعاناته من نوبة قلبية حادة.
والفقيد الراحل من مواليد العام 1938، بدأ رحلته مع الفن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع كبار الملحنين العراقيين منهم محمد جواد اموري وطالب القره غولي وغيرهما، ومن أشهر أغانيه: "البنفسج" و"أه يا ليل"، "أنا دليت نار الحب"، "أجمل يوم"، "وداعاً يا حزن"، "على شط الفرات" و أغنية "مسافرين".-(وكالات)



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