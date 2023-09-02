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بوتين: روسيا لا تُقهر

9/2/2023 4:22:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه تلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي، أن روسيا اليوم «لا تقهر»، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال، في تصريحات نقلها التلفزيون وأوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نُقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو».
وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده. وأبدى إعجابه بجده، الذي قُتلت زوجته خلال الحرب، وخاطب ابنه في هذه الرسائل، قائلاً: «اضرب هؤلاء الأوغاد».
وأضاف: «حالياً، فإن عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة» من المواطنين الروس.
ورداً على سؤال لمعرفة ما النصيحة الرئيسية التي يسديها للمعلمين، قال بوتين: «أحبوا روسيا، يجب تقديم الموضوع بطريقة جميلة ومثيرة للاهتمام».
التقى بوتين هؤلاء التلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي، وإطلاق ما سُمي «النقاشات المهمة»، وهي دروس تربية وطنية تم اعتمادها بعد شن الهجوم على أوكرانيا.
وتعتبر روسيا أن حربها على كييف نضال وجودي، متهمة السلطات الأوكرانية بأنها في أيدي «نازيين جدد» مناهضين لموسكو، وفي خدمة دول غربية عازمة على تدمير روسيا.
وقامت لهذه الغاية بمراجعة كتب التاريخ لطلاب السنة النهائية. يتم تقديم الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه أدى إلى تقوية المجتمع في روسيا وهناك حيز كبير في الكتب لمآثر الجنود الروس.
ويؤكد بوتين أن شبه جزيرة القرم التي ضمها في 2014، إضافة إلى شرق أوكرانيا وجنوبها، هي أراضٍ تعود تاريخياً إلى روسيا، وليست في أي حال جزءاً من أوكرانيا.
من جانب آخر، أعادت السلطات الروسية إدخال دروس إلى الصفوف الثانوية كانت معتمدة إبان الحقبة السوفياتية، لتعريف الطلاب على الأسلحة الحربية مثل رشاش كلاشينكوف.
وسيكون الطلاب قادرين على التدرب على قيادة المسيّرات القتالية، وهي الأسلحة المستخدمة على نطاق واسع في النزاع في أوكرانيا من قبل الجانبين.
وشدد بوتين، الجمعة، على أن روسيا يجب أن تدرب مليون متخصص في المسيّرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا القطاع «يتطور بسرعة فائقة» في الجانب المدني أيضاً. وقال إن هذه الطائرات «تزداد أهميتها في كل أنحاء العالم، في مجالات متنوعة جداً».
ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية وغزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022 ويطلق عليه «عملية عسكرية خاصة».
ولا تزال المعارك دائرة بين الطرفين الروسي والأوكراني على أراضٍ أوكرانية، لكنها تطول أيضاً الأراضي الروسية عندما تستخدم القوات الأوكرانية الطائرات المسيرة في قصف أهداف داخل العمق الروسي وفي العاصمة موسكو.-(وكالات)



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