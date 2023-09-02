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إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/لواء عين الباشا

9/2/2023 4:22:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مدير مدرسة بلال بن رباح الأساسية الأستاذ (محمد أبو اصليح) اطلاق المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة البيئة بعنوان (لمدرستي أنتمي) في المدرسة. حيث قرر تشكيل فريق للمبادرة برئاسته وعضوية جميع الكادر الاداري والتدريسي على أن يكون المعلم (زياد سالم) منسقا للمبادرة. كما قرر أيضا تشكيل لجنة فرعيه وهي لجنة (تحسين البيئة المدرسية) مكونة من منسق المبادرة والمرشد التربوي ومسؤول الصحة المدرسية ومسؤول الاذاعة المدرسية ومعلمي التربية المهنية والفنية. كما أوعز ببناء خطة اجرائية تحوي أنشطة مختلفة قابلة للتطبيق على مدار العام الدراسي الحالي 2023-2024.
وتهدف هذه المبادرة الى ايجاد بيئة مدرسة آمنة جاذبة صحية ونظيفة تساهم في تبني وتعزيز السلوكات الايجابية والتخلص من السلوكات الخطرة التي تهدد صحة وسلامة الطلبة وسلامة البيئة المحيطة بهم وتعزيز المسؤولية الجماعية بين المدرسة والمجتمع المحلي وأولياء الأمور.



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