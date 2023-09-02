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منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة

9/2/2023 4:22:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الشركة المتحدة للنشر التعليمي (UEP)وجبل عمان ناشرون – الشركة المالكة لمنصة كتبي، عن توقيعهما اتفاقية تعاون ستتمكن من خلالها المدارس الدولية والأهلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلبة في مدارس الدولة.
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي استجابةً للتطورات الحديثة في مجال التعليم والتوجه العالمي بالتحول إلى المنصات الرقمية والتعليم الإلكتروني، وانعكاسًا لاهتمام دولة الإمارات ووزارة التربية والتعليم بتبني أحدث الممارسات على مستوى العالم، بالإضافة لاهتمام قيادة الدولة الكبير باللغة العربية كونها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية تعبر عن القيم الأصيلة والثقافة العربية، وبهدف تكريس اعتزاز أبناء الإمارات بهويتهم، حيث تعتبر هذه خطوة مهمة لتعزيز الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية وتمكين الطلاب والمعلمين من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.
سيقدم فريق كتبي الدعم الفني اللازم للمدارس الراغبة في تفعيل المنصة، حيث سيتم توفير التدريب والتوجيه للمعلمين والطلاب، وتوفير التحديثات اللازمة للمنصة لضمان الاستفادة المثلى من منصة كتبي.
كتبي هي منصة للقراءة التفاعلية، متعددة اللغات، تساعد الأطفال على تطوير مهارات القراءة واللغة، وتعتمد على برامج القراءة المتدرجة. توفر المنصة أكثر من 1600 كتاب وقصة بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى أكثر من 900 فيديو تعليمي حول اللغة العربية تمت إضافتها بالشراكة مع منصة "مدرسة" إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بنراشد آل مكتوم العالمية. تم اختيار القصص المدرجة على المنصة بعناية بحسب توصيات نخبة من المدارس، وتصنيفها وفقًا للموضوعات ومنهجية البكالوريا الدولية (IB). تُستخدم منصة كتبي حاليًا في مئات المدارس الرائدة في 21 دولة في المنطقة وحول العالم، وتوفر تجربة قراءة ممتعة ومفيدة للأطفال.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد علي سيف النعيمي، المدير العام لشركة المتحدة للنشر التعليمي: "إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تقدم نموذجاً يحتذى في المبادرات الرائدة، بالحلول التقنية والابتكارات النوعية لخدمة العملية التعليمية، ونحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة وتمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من المحتوى الرقمي المتاح. نؤمن بأن منصة كتبي ستسهم بشكل كبير في تحقيق تجربة تعليمية متفوقة ومبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدوره أضاف السيد سنان صويص، الرئيس التنفيذي لجبل عمان ناشرون / الشركة المالكة لمنصة كتبي: "لقد أثبتت منصة كتبي على مدار السنوات السابقة نتائج إيجابية في تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلاب في العديد من الدول العربية وفي أكثر من 20 دولة حول العالم. نحن نشكر المتحدة للنشر التعليمي على هذه الشراكة، ونتطلع إلى بدء عملية تفعيل منصة كتبي في المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الفائدة لطلبتنا الأعزاء".



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