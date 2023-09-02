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لماذا يعتبر البشر عدائين جيدين؟

9/2/2023 4:22:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقال إن مسار Badwater 135 في وادي الموت هو الأكثر تطرفا في العالم، حيث يمتد لمسافة 217 كم من أدنى ارتفاع في أمريكا الشمالية إلى أعلى ارتفاع في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، ترتفع درجات الحرارة في شهر يوليو على طول الطريق إلى أكثر من 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية). عدد قليل جدا من الحيوانات على وجه الأرض يمكنها البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الرحلة، ومع ذلك، يشترك ما يقرب من 100 شخص كل عام لتعزيز قوتهم وقدرتهم على التحمل في مواجهة قسوة الصحراء.

وتبين أن الجري لمسافات طويلة هو المكان الذي يتفوق فيه البشر مقارنة بالأنواع الأخرى، حتى لو كانت سرعتنا على قدمين تجعلنا نصف سرعة الثدييات الأخرى ذات الحجم المماثل، في المتوسط. ونجح البشر في تجاوز العديد من الأنواع عبر المسافات التي كان من الممكن أن تدخننا في سباق سريع، بما في ذلك الكلاب والخيول والفهود.

إذا، ما الذي يسمح لنا بالقيام بمثل هذه الرحلات الطويلة والشاقة؟

تشير إحدى الفرضيات التي تفسر براعتنا في الجري لمسافات طويلة، والتي تدعمها حفنة من العظام التي تم العثور عليها في وسط إفريقيا في عام 2001. ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ وهيمنت السافانا المفتوحة على المناظر الطبيعية، تطورت الكائنات البشرية المبكرة للمشي على قدمين.

ومن هنا، طور أسلافنا تكيفات للجري "حرفيا من أخمص القدمين إلى الرأس"، كما يقول دانييل ليبرمان، عالم الأحياء التطوري البشري في جامعة هارفارد الذي يركز على الحركة.

وبحسب ليبرمان، فإن أصابع قدمنا قصيرة بحيث لا تنكسر أثناء الجري. وبشكل عام، يحتوي الجزء السفلي من الجسم على مفاصل وأوتار وعضلات أكبر من الجزء العلوي من الجسم لاستيعاب القوى التي نولدها بسرعة.

ويعمل كل من وتر العرقوب والشريط IT (شريط سميك من الأنسجة يمتد أسفل الجزء الخارجي من الساق) وقوس القدم كزنبرك، حيث يقوم بتخزين الطاقة المرنة وإعادة بعض منها إلينا أثناء قيامنا بخطواتنا. وتمنع العضلات القوية في مؤخرتنا الجزء العلوي من الجسم من السقوط للأمام، كما تعمل أذرعنا المتأرجحة على تثبيت رؤوسنا. لدينا عمود فقري مرن يسمح لنا بتحريك الوركين والكتفين وفصلهما عن رؤوسنا حتى نتمكن من إبقاء نظرنا موجها للأمام.

ولكن ربما تكون أكبر التكيفات التي تميز البشر عن بعضهم البعض تتعلق بقدرتنا على تبديد الحرارة. تخلق أجسامنا الطويلة والمستقيمة مساحة كبيرة من السطح للتبريد، كما تساعد القدرة على التنفس من الأنف والفم على التخلص من الحرارة أيضا. يعد البشر أيضا أحد الكائنات الوحيدة التي لديها القدرة على التعرق، وبدون الفراء السميك، يمكن أن يتبخر عرقنا بسهولة من جلدنا، ما يبردنا.

وأتاح الصيد للبشر إمكانية الوصول إلى المزيد من الطاقة، ما حرر أدمغتنا لتنمو بشكل أكبر. وقالت ميسي طومسون، عالمة الأحياء في الميكانيكا العصبية في كلية فورت لويس في كولورادو، إن أدمغتنا تطورت بدورها جنبا إلى جنب مع قدرتنا على الجري والصيد وتغذيتها.

وتحتوي أعمدتنا الفقرية على ما يُعرف بمولدات النمط المركزي التي تنشئ وتنظم الحركات الأساسية، مثل المشي أو الجري، وتسحب المعلومات الحسية من مفاصلنا وأسفل أقدامنا لإبقائنا نتقدم للأمام.

RT



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