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الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس

9/2/2023 4:22:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمّن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير توجيهات وزير التربية والتعليم الى مدراء التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.

وأضاف الجغبير أن هذه القرارات تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة مبيعاتها في السوق المحلي، مما يتيح للمصانع الأردنية توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن، كما أنها تعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك بالاعتماد على الذات.

واشار الجغبير الى ان قطاع الصناعات الغذائية، يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية مثل الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، ويغطي ما نسبته 65% من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، كما تمتاز منتجاته بالجودة العالية وتلتزم منشأته بالمواصفات والمقاييس الأردنية مما يجعل منتجاته آمنة وسليمة حين تناولها من الطلبة.

وأوضح الجغبير إن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليارات دينار سنويا وتشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6% من الناتج المحلي، كما ان صادرات القطاع بلغت العام الماضي، نحو 855 مليون دولار، ويعمل في القطاع حوالي 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87% ، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.



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