مدير مستشفى معان: 25 إصابة بالجهاز التنفسي ولا إغلاق للمستشفى
التاريخ
9/2/2023 4:19:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن 25 عاملا ( 3 اردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.
واكد الرواد في تصريح لبترا اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت اصابة اي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.
ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الامور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لإغلاقه.-(بترا)
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