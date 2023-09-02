Hytera تُبرم اتفاقية إطارية سنوية مع شركة Sinopec Group

Hytera تُبرم اتفاقية إطارية سنوية مع شركة Sinopec Group
التاريخ
9/2/2023 4:16:39 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- فازت شركة Hytera Communications (رمزها في بورصة شينزين: 002583)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، بعطاء عام 2023-2024 لشركة Sinopec Group بشأن شراء معدات الراديو ثنائية الاتجاه الصناعية في أغسطس عام 2023. وشركة Hytera هي الفائز الوحيد بالعطاء ونطاق الشراء يتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك البنية التحتية لشبكة TETRA، وPDT، وPoC، بالإضافة إلى أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه ذاتية الأمان والكاميرات المحمولة على الجسم (BWC).
باعتبارها أكبر مصفاة للنفط وثاني أكبر شركة كيميائية في العالم، لطالما أعطت شركة Sinopec Group الأولوية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومنح هذا العطاء شركة Sinopec Group أول اتفاقية شراء إطارية مركزية لأجهزة وأنظمة راديو ثنائية الاتجاه. ويهدف التعاون إلى ضمان أمان وفعالية العمليات التي تتم في مصانع Sinopec.
يقول Mu Qiao، المدير العام لشركة“Hytera China "تخدم شركة Hytera بكل فخر العديد من عملاء البتروكيماويات في كل أنحاء العالم، وهي تعطي الأولوية للسلامة في مكان العمل قبل كل شيء. "إن هذه الشراكة هي شهادة أخرى على إقرار أهل الصناعة بمنتجات Hytera وإمكانياتها"، ويضيف "نحن نتطلع إلى المستقبل وكلنا عزم على مواصلة تقديم المنتجات وتمكين التشغيل الآمن والموثوق به والفعّال لمجموعة واسعة من العملاء في صناعات الطاقة والبتروكيماويات. ويدفعنا هذا الالتزام إلى التوسع في الابتكارات التكنولوجية وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا".
تعرف على المزيد حول حلول النفط والغاز من Hytera على العنوان .
نبذة عن Hytera
Hytera Communications Corporation Limited (رمزها في بورصة شينزين: 002583) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. وبفضل إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، نوفر اتصالاً أسرع وأكثر أمانًا وتنوعًا للشركات التجارية ومستخدمي المهام الحساسة. إننا نسهم في جعل العالم أكثر كفاءة وأمانًا من خلال تمكين عملائنا من تحقيق المزيد في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN02092023004146001356ID1106998020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.