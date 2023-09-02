Hytera تُبرم اتفاقية إطارية سنوية مع شركة Sinopec Group

باعتبارها أكبر مصفاة للنفط وثاني أكبر شركة كيميائية في العالم، لطالما أعطت شركة Sinopec Group الأولوية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومنح هذا العطاء شركة Sinopec Group أول اتفاقية شراء إطارية مركزية لأجهزة وأنظمة راديو ثنائية الاتجاه. ويهدف التعاون إلى ضمان أمان وفعالية العمليات التي تتم في مصانع Sinopec.

يقول Mu Qiao، المدير العام لشركة“Hytera China "تخدم شركة Hytera بكل فخر العديد من عملاء البتروكيماويات في كل أنحاء العالم، وهي تعطي الأولوية للسلامة في مكان العمل قبل كل شيء. "إن هذه الشراكة هي شهادة أخرى على إقرار أهل الصناعة بمنتجات Hytera وإمكانياتها"، ويضيف "نحن نتطلع إلى المستقبل وكلنا عزم على مواصلة تقديم المنتجات وتمكين التشغيل الآمن والموثوق به والفعّال لمجموعة واسعة من العملاء في صناعات الطاقة والبتروكيماويات. ويدفعنا هذا الالتزام إلى التوسع في الابتكارات التكنولوجية وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا".

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نبذة عن Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (رمزها في بورصة شينزين: 002583) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. وبفضل إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، نوفر اتصالاً أسرع وأكثر أمانًا وتنوعًا للشركات التجارية ومستخدمي المهام الحساسة. إننا نسهم في جعل العالم أكثر كفاءة وأمانًا من خلال تمكين عملائنا من تحقيق المزيد في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.

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