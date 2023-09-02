فحص ومراقبة السلامة من الحرائق عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

في الماضي، كان أهل القرية المحليون يعملون "كمرشدين" مهمين في مجال الحرائق، خاصة في النظام الكهروضوئي في المناطق النائية. يؤدي تدفق المعلومات وتأخير التعليمات والتحديد اليدوي لنقطة الحريق إلى زيادة وقت الاستجابة بشكل كبير.

قامت شركة Dahua بدمج التكنولوجيا مع وضع الفحص لمحطة الطاقة لإنشاء نظام قوي يراقب حالة الحريق في محطة الطاقة والمناطق المحيطة بها.

تم تجهيز الكاميرات ذات العدسات المزدوجة المُثبَّتة في نقاط عالية بمسارات استكشاف، مما مكنها من إجراء عمليات فحص متواصلة عبر الإنترنت لمحطة الطاقة وعرض الصور من خلال النظام. يمكن إكمال فحص المصنع الذي يستغرق عادةً شهرً واحدًا الآن في غضون 10 دقائق.

أثناء عملية الفحص، يتم استخدام الخوارزميات لتحديد ما إذا كان هناك دخان يتصاعد أو نشوب حريق في كل منطقة. عند اكتشاف نشوب حريق، يُحدِّد النظام موقع مصدر الحريق ضمن نطاق يتراوح بين 3 و5 كيلومترات والعثور على نقطة الحريق ضمن نطاق يتراوح بين 30 و50 مترًا.

تحسين كفاءة الاستجابة للحريق بنسبة 30%

يُعدُّ تحسين كفاءة عملية المعالجة الشاملة بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى إجراء المزيد من عمليات الفحص، ميزة رئيسية أخرى لهذا الحل. وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتقاربة، تم تحويل عملية البلاغات والاتصالات الصعبة في الماضي إلى تبادل فعَّال للمعلومات بين العديد من الأجهزة ذات الوحدات الطرفية.

واستنادًا إلى بيانات الصوت والفيديو الموجودة في الموقع، يمكن للعديد من الأطراف التواصل ومناقشة الخطط والاستراتيجيات بسهولة. وفي الوقت نفسه، سيتم إرسال معلومات إنذار الحريق وموقع نقطة الحريق التي يحددها النظام الأساسي إلى الموظفين المعنيين في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم بالوصول بدقة وسرعة إلى الموقع ذي الصلة الذي نشب فيه الحريق.

تُعدُّ السلامة من الحرائق أمرًا بالغ الأهمية لمحطات الطاقة الكهروضوئية. ومع ظهور التكنولوجيا وتعزيز عملية الابتكار، فإن حل Dahua الذكي لا يمكنه المساعدة في حماية محطات الطاقة والعاملين فيها فحسب، بل يمكنه أيضًا ضمان تزويد آلاف العائلات بالكهرباء الخضراء والصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون.

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