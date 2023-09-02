Dahua تُحدِث ثورة في آلية فحص السلامة من الحرائق في محطة الطاقة
التاريخ
9/2/2023 4:16:39 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل شركة "Dahua Technology" التي تباشر أعمالها في منطقة جبلية في مقاطعة يونان (الصين) على ضمان الإنتاج الآمن لمحطة طاقة كهروضوئية بقدرة تزيد عن 700 وحدة، مما يوفر إجراءات ذكية للوقاية من الحرائق ومكافحتها في منشآتها الواسعة. وقد ساهم الحل المُطبَّق إلى زيادة مستوى دقة إنذارات الحريق بشكل كبير بأكثر من 10 مرات، فضلاً عن كفاءة الاستجابة لإنذارات الحريق بنسبة 30%، مما يساعد على ضمان التوصيل المستقر للطاقة النظيفة إلى المناطق المحيطة بها.
فحص ومراقبة السلامة من الحرائق عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
في الماضي، كان أهل القرية المحليون يعملون "كمرشدين" مهمين في مجال الحرائق، خاصة في النظام الكهروضوئي في المناطق النائية. يؤدي تدفق المعلومات وتأخير التعليمات والتحديد اليدوي لنقطة الحريق إلى زيادة وقت الاستجابة بشكل كبير.
قامت شركة Dahua بدمج التكنولوجيا مع وضع الفحص لمحطة الطاقة لإنشاء نظام قوي يراقب حالة الحريق في محطة الطاقة والمناطق المحيطة بها.
تم تجهيز الكاميرات ذات العدسات المزدوجة المُثبَّتة في نقاط عالية بمسارات استكشاف، مما مكنها من إجراء عمليات فحص متواصلة عبر الإنترنت لمحطة الطاقة وعرض الصور من خلال النظام. يمكن إكمال فحص المصنع الذي يستغرق عادةً شهرً واحدًا الآن في غضون 10 دقائق.
أثناء عملية الفحص، يتم استخدام الخوارزميات لتحديد ما إذا كان هناك دخان يتصاعد أو نشوب حريق في كل منطقة. عند اكتشاف نشوب حريق، يُحدِّد النظام موقع مصدر الحريق ضمن نطاق يتراوح بين 3 و5 كيلومترات والعثور على نقطة الحريق ضمن نطاق يتراوح بين 30 و50 مترًا.
تحسين كفاءة الاستجابة للحريق بنسبة 30%
يُعدُّ تحسين كفاءة عملية المعالجة الشاملة بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى إجراء المزيد من عمليات الفحص، ميزة رئيسية أخرى لهذا الحل. وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتقاربة، تم تحويل عملية البلاغات والاتصالات الصعبة في الماضي إلى تبادل فعَّال للمعلومات بين العديد من الأجهزة ذات الوحدات الطرفية.
واستنادًا إلى بيانات الصوت والفيديو الموجودة في الموقع، يمكن للعديد من الأطراف التواصل ومناقشة الخطط والاستراتيجيات بسهولة. وفي الوقت نفسه، سيتم إرسال معلومات إنذار الحريق وموقع نقطة الحريق التي يحددها النظام الأساسي إلى الموظفين المعنيين في الوقت الفعلي، مما يسمح لهم بالوصول بدقة وسرعة إلى الموقع ذي الصلة الذي نشب فيه الحريق.
تُعدُّ السلامة من الحرائق أمرًا بالغ الأهمية لمحطات الطاقة الكهروضوئية. ومع ظهور التكنولوجيا وتعزيز عملية الابتكار، فإن حل Dahua الذكي لا يمكنه المساعدة في حماية محطات الطاقة والعاملين فيها فحسب، بل يمكنه أيضًا ضمان تزويد آلاف العائلات بالكهرباء الخضراء والصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون.
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