شركة Alphawave Semi تعلن عن تعيين David Reeder كأحد الأعضاء في مجلس الإدارة
التاريخ
9/2/2023 4:16:39 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تسرُّ شركة Alphawave IP Group plc (LN: AWE، المُشار إليها باسم "الشركة" أو "Alphawave Semi”)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية الأساسية التكنولوجية في العالم، أن تعلن عن تعيين David Reeder مديرًا غير تنفيذي للشركة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023. وعقب صدور قرار بتعيينه، سيصبح David Reeder عضوًا في لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات.
شغل David مناصب عليا في القطاعات المالية والتشغيلية في شركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بما في ذلك: GlobalFoundries وTexas Instruments وBroaوCiوLexmark. وفي أكتوبر من عام 2021، وباعتباره يشغل منصب المدير المالي لشركة GlobalFoundries، قاد أكبر طرح عام أولي لأشباه الموصلات على الإطلاق (الطرح العام الأولي بقيمة سوقية تبلغ 26 مليار دولار). وقبل انضمامه إلى GlobalFoundries، شغل David منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي لشركة Lexmark ومنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Tower Hill Insurance Group، وهي شركة أسهم خاصة يبلغ مجموع إيراداتها مليار دولار. كما أنه كان عضوًا في لجنة التدقيق في Milacron وفي لجنة المعاملات أثناء اندماج Milacron مع Hillenbrand.
يتمتع بخبرة واسعة تمتد لقطاعات تمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة سلسلة التوريد والهندسة والتصنيع وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعلاقات المستثمرين وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة لا نظير لها باعتباره مديرًا ماليًا ورئيسًا تنفيذيًا في الشركات الخاصة والعامة.
وصرَّح David Reeder قائلاً: "تغمرني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى مجلس إدارة Alphawave Semi، لتقديم خبرتي الواسعة في أشباه الموصلات إلى هذه الشركة الرائدة الناشئة في مجال أشباه الموصلات. أفهم تمامًا في أعقاب طرح شركة GlobalFoundries للاكتتاب العام مؤخرًا، حجم التحديات الفريدة التي تواجهها شركة عامة جديدة في مجال أشباه الموصلات وأتطلع إلى خدمة المساهمين في Alphawave Semi كمدير غير تنفيذي.
وقال John Lofton Holt، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Alphawave Semi: "يسرُّ مجلس الإدارة وفريق الإدارة في Alphawave Semi أن يرحبوا بهذه الشخصية المرموقة صاحبة الخبرة الواسعة في منصب المدير التنفيذي في مجلس إدارتنا. سيجلب David ما يتمتع به من خبرة تشغيلية واسعة في مجال أشباه الموصلات بالإضافة إلى حوكمة إضافية حول العمليات المالية. وسينضم إلى لجنة التدقيق اعتبارًا من وقتنا هذا بالإضافة إلى لجنة الترشيحات للمساعدة في استقطاب مدير مالي جديد لدينا."
عن Alphawave Semi
Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية للتكنولوجيا في العالم. في مواجهة النمو المتسارع للبيانات، أصبحت خدمات التكنولوجيا Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات للسفر بشكل أسرع وأكثر موثوقية ومع أداء أعلى في انخفاض الطاقة. نحن شركة متكاملة رأسيًا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات ذاتية القيادة والتخزين. تأسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية التحتية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi يرجى زيارة: awavesemi.
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