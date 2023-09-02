شغل David مناصب عليا في القطاعات المالية والتشغيلية في شركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بما في ذلك: GlobalFoundries وTexas Instruments وBroaوCiوLexmark. وفي أكتوبر من عام 2021، وباعتباره يشغل منصب المدير المالي لشركة GlobalFoundries، قاد أكبر طرح عام أولي لأشباه الموصلات على الإطلاق (الطرح العام الأولي بقيمة سوقية تبلغ 26 مليار دولار). وقبل انضمامه إلى GlobalFoundries، شغل David منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي لشركة Lexmark ومنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Tower Hill Insurance Group، وهي شركة أسهم خاصة يبلغ مجموع إيراداتها مليار دولار. كما أنه كان عضوًا في لجنة التدقيق في Milacron وفي لجنة المعاملات أثناء اندماج Milacron مع Hillenbrand.

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لقطاعات تمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة سلسلة التوريد والهندسة والتصنيع وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعلاقات المستثمرين وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة لا نظير لها باعتباره مديرًا ماليًا ورئيسًا تنفيذيًا في الشركات الخاصة والعامة.

وصرَّح David Reeder قائلاً: "تغمرني حالة من الحماس الشديد للانضمام إلى مجلس إدارة Alphawave Semi، لتقديم خبرتي الواسعة في أشباه الموصلات إلى هذه الشركة الرائدة الناشئة في مجال أشباه الموصلات. أفهم تمامًا في أعقاب طرح شركة GlobalFoundries للاكتتاب العام مؤخرًا، حجم التحديات الفريدة التي تواجهها شركة عامة جديدة في مجال أشباه الموصلات وأتطلع إلى خدمة المساهمين في Alphawave Semi كمدير غير تنفيذي.

وقال John Lofton Holt، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Alphawave Semi: "يسرُّ مجلس الإدارة وفريق الإدارة في Alphawave Semi أن يرحبوا بهذه الشخصية المرموقة صاحبة الخبرة الواسعة في منصب المدير التنفيذي في مجلس إدارتنا. سيجلب David ما يتمتع به من خبرة تشغيلية واسعة في مجال أشباه الموصلات بالإضافة إلى حوكمة إضافية حول العمليات المالية. وسينضم إلى لجنة التدقيق اعتبارًا من وقتنا هذا بالإضافة إلى لجنة الترشيحات للمساعدة في استقطاب مدير مالي جديد لدينا."

عن Alphawave Semi

Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية للتكنولوجيا في العالم. في مواجهة النمو المتسارع للبيانات، أصبحت خدمات التكنولوجيا Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات للسفر بشكل أسرع وأكثر موثوقية ومع أداء أعلى في انخفاض الطاقة. نحن شركة متكاملة رأسيًا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات ذاتية القيادة والتخزين. تأسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية التحتية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi يرجى زيارة: awavesemi.

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