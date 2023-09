ممارسة الألعاب في أثناء التنقل: جهاز الألعاب المحمول LegionTM من Lenovo وملحقاته يلغون قيود ممارسة الألعاب على الكمبيوتر الشخصي

جهاز Lenovo Legion Go الجديد هو أول جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام Windows من إنتاج الشركة يعطي اللاعبين حرية أكبر في ممارسة الألعاب كما يريدون وحيثما يريدون. تم تصميم جهاز Lenovo Legion Go للاعبين الذين لا يقبلون بشيء أقل من أرقى المواصفات والبصريات على جهازهم المحمول. إلى جانب نظارات Lenovo Legion الجديدة المجهزة بتقنية micro-OLED و سماعات الرأس داخل الأذن بتقنية الألوان Lenovo Legion E510 7.1 الجديدة، يمثل ظهور Lenovo Legion Go توسعًا ملحوظًا في نظام Lenovo Legion الشامل لأجهزة الألعاب والشاشات والملحقات والبرمجيات والخدمات التي تتيح للاعبين أن ينغمسوا في ألعابهم.



يجلب Lenovo Legion Go الجديد قوة الألعاب الموجودة في الكمبيوتر الشخصي بنظام Windows إلى الأجهزة الصغيرة المتنقلة المحمولة التي تعمل بمعالجات من فئة AMD RyzenTM Z1 والتي تضفي حياة على الألعاب عبر شاشتها للألعاب بقياس 8.8 بوصة Lenovo PureSight.

بالنسبة إلى اللاعبين الذين يريدون الارتقاء بتجربة لعبهم المتنقلة على جهاز Lenovo Legion Go إلى المستوى التالي، تعتمد نظارات Lenovo Legion الجديدة على تقنية micro-OLED لتقدم تجربة عرض على شاشة كبيرة يمكن وضعها في الجيب. للحصول على تجربة لعب غامرة فعلاً، تقدم سماعات الرأس داخل الأذن الجديدة للعب بتقنية الألوان Lenovo Legion E510 7.1 صوتًا محيطًا عالي الدقة بقدرة 7.1 مع أداة تحكم متعددة الوظائف مدمجة في السلك.

ملك التبريد: جهاز Lenovo Legion 9i هو أول كمبيوتر محمول للألعاب في العالم مجهز بالذكاء الاصطناعي مع نظام مدمج للتبريد السائل 1

جهاز Lenovo Legion 9i ( 16 بوصة، 8) هو أول كمبيوتر متطور محمول للألعاب بقياس 16 بوصة في نظام Lenovo Legion الشامل-وفي العالم-مجهز بنظام تبريد سائل ذاتي الاحتواء1، وتم تصميمه للاعبين والمبتكرين من ذوي المتطلبات الكبيرة لمسار عمل الرسوميات ممن يحتاجون إلى استديو تطوير كامل في حقيبتهم. يتولى جهاز Lenovo Legion 9i قيادة مجموعة Lenovo Legion التي تتضمن أيضًا فئة Lenovo Legion Pro للاعبين التنافسيين وفئة Lenovo Legion Slim للاعبين الذين ينظرون بتقدير للمرونة، وكذلك شاشات Lenovo Legion وأجهزتها الطرفية. كما تم اليوم الإعلان عن حقيبتي الظهر GB700 و GB400 للألعاب بقياس 16 بوصة من Lenovo Legion ، وهما خياران لحقيبتي ظهر يمنحان اللاعبين اختيارًا من بين المرونة الرشيقة وخفيفة الوزن أو التخزين الإضافي بدون التضحية بالحماية لأجهزتهم من الكمبيوتر المحمول Lenovo Legion 9i (16 بوصة، 8) أو أي أجهزة كمبيوتر محمولة وملحقات أخرى.

إضفاء تغيير على مساحات العمل الرقمية: أجهزة وبرمجيات جديدة تعمل على تمكين مستقبل العمل الهجين

بالإضافة إلى أجهزة الألعاب الجديدة، تكشف Lenovo عن أدوات وأساسيات جديدة بتكنولوجيا متطورة تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الجديدة المتطورة للمستخدمين النهائيين في مجال الأعمال اليوم. إن تصميم شاشتها وبرمجياتها وملحقاتها الجديدة لا يقتصر على تعزيز إمكانيات قوى العمل عن بُعد والهجينة اليوم، ولكنه يعالج كذلك الصعوبات المهمة التي تواجهها الشركات في إطار التحويل الرقمي للعمليات على مستوى الأقسام. أبحاث Lenovo تبين أن إدارة قوى العمل والفرق العالمية عن بُعد تظل من المهام المركزية لمسؤولي المعلومات الرئيسيين.2 ذلك هو السبب في أن العروض الجديدة تجمع بين قوة المعالجة المثيرة للإعجاب والأبعاد الثلاثية الغامرة والأمن المتقدم لابتكار تجربة موحدة تركز على العنصر البشري.



بالنسبة إلى مبتكري المحتوى المحترفين الذين يريدون تصويرًا بصريًا غامرًا، تقدم شاشة ThinkVisionTM 27 ثلاثية الأبعاد الجديدة -وهي شاشة مذهلة بقياس 27 بوصة بدون نظارات ومتوافقة مع الأبعاد الثنائية/الثلاثية- تأثيرات ثلاثية الأبعاد لا نظير لها وتتبع العين في الوقت الفعلي.

تمثل سماعة الرأس السلكية بتقنية الصوت عبر الإنترنت والجيل الثاني من سماعة الرأس السلكية بتقنية الإلغاء النشط للضوضاء من Lenovo حلين بجودة صوت عالية للمحترفين في بيئات العمل الهجينة، ويشملان صندوق تحكم في المكالمات مدمجًا في السلك والإلغاء النشط للضوضاء في السماعة الثانية والتوافق مع منصات المجتمعات الشهيرة.

للعمل عن بُعد ولدعم جهود الاستدامة، سيعمل تطبيق Lenovo Device Manager المستند إلى السحابة على نشر ميزات جديدة محسنة تتضمن حلاً شاملاً لإدارة الطاقة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدير أساطيل الأجهزة بكفاءة ويحسن استخدام الطاقة. لتوفير إمكانية التنقل، تضم السلسلة الجديدة مجموعة منتقاة من حقائب الحمل الراقية والمريحة، و الجيل الثاني من حقيبة ظهر Lenovo ThinkPad الاحترافية بقياس 16 بوصة ، وكذلك الجيل الثاني من حقيبة ThinkPad الاحترافية بفتحة علوية بقياس 16 بوصة و14 بوصة.

للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل المنتجات والحلول الجديدة، انظر الإصدارات المتعددة الموضوع لها رابط أدناه والمجموعة الصحفية بشأن Lenovo StoryHub .



1وفق بحث داخلي تم إجراؤه بدءًا من يوم 22 يونيو 2023 يقوم على مقارنات بين أجهزة الكمبيوتر للألعاب من توزيع جهات تصنيع عالمية للكمبيوتر الشخصي تشحن > مليون وحدة في أنحاء العالم سنويًا، وتقع ضمن لوحة بمقاس 16 بوصة مدعومة بمضخة تبريد سائل ولا تحتوي على مرفق تبريد خارجي.

2 The Resilient CIO: دراسة Lenovo العالمية عن كبار مسؤولي المعلومات لعام 2023

LENOVO وLENOVO LEGION وTHINKVISION علامات تجارية مملوكة لشركة Lenovo. AMD وRyzen علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. كل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. حقوق النشر © لعام 2023 لصالح Lenovo Group Limited

