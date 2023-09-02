ممارسة الألعاب في أثناء التنقل: جهاز الألعاب المحمول LegionTM من Lenovo وملحقاته يلغون قيود ممارسة الألعاب على الكمبيوتر الشخصي

جهاز Lenovo Legion Go الجديد هو أول جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام Windows من إنتاج الشركة يعطي اللاعبين حرية أكبر في ممارسة الألعاب كما يريدون وحيثما يريدون. تم تصميم جهاز Lenovo Legion Go للاعبين الذين لا يقبلون بشيء أقل من أرقى المواصفات والبصريات على جهازهم المحمول. إلى جانب نظارات Lenovo Legion الجديدة المجهزة بتقنية micro-OLED و سماعات الرأس داخل الأذن بتقنية الألوان Lenovo Legion E510 7.1 الجديدة، يمثل ظهور Lenovo Legion Go توسعًا ملحوظًا في نظام Lenovo Legion الشامل لأجهزة الألعاب والشاشات والملحقات والبرمجيات والخدمات التي تتيح للاعبين أن ينغمسوا في ألعابهم.



يجلب Lenovo Legion Go الجديد قوة الألعاب الموجودة في الكمبيوتر الشخصي بنظام Windows إلى الأجهزة الصغيرة المتنقلة المحمولة التي تعمل بمعالجات من فئة AMD RyzenTM Z1 والتي تضفي حياة على الألعاب عبر شاشتها للألعاب بقياس 8.8 بوصة Lenovo PureSight.

بالنسبة إلى اللاعبين الذين يريدون الارتقاء بتجربة لعبهم المتنقلة على جهاز Lenovo Legion Go إلى المستوى التالي، تعتمد نظارات Lenovo Legion الجديدة على تقنية micro-OLED لتقدم تجربة عرض على شاشة كبيرة يمكن وضعها في الجيب. للحصول على تجربة لعب غامرة فعلاً، تقدم سماعات الرأس داخل الأذن الجديدة للعب بتقنية الألوان Lenovo Legion E510 7.1 صوتًا محيطًا عالي الدقة بقدرة 7.1 مع أداة تحكم متعددة الوظائف مدمجة في السلك.

ملك التبريد: جهاز Lenovo Legion 9i هو أول كمبيوتر محمول للألعاب في العالم مجهز بالذكاء الاصطناعي مع نظام مدمج للتبريد السائل 1

جهاز Lenovo Legion 9i ( 16 بوصة، 8) هو أول كمبيوتر متطور محمول للألعاب بقياس 16 بوصة في نظام Lenovo Legion الشامل-وفي العالم-مجهز بنظام تبريد سائل ذاتي الاحتواء1، وتم تصميمه للاعبين والمبتكرين من ذوي المتطلبات الكبيرة لمسار عمل الرسوميات ممن يحتاجون إلى استديو تطوير كامل في حقيبتهم. يتولى جهاز Lenovo Legion 9i قيادة مجموعة Lenovo Legion التي تتضمن أيضًا فئة Lenovo Legion Pro للاعبين التنافسيين وفئة Lenovo Legion Slim للاعبين الذين ينظرون بتقدير للمرونة، وكذلك شاشات Lenovo Legion وأجهزتها الطرفية. كما تم اليوم الإعلان عن حقيبتي الظهر GB700 و GB400 للألعاب بقياس 16 بوصة من Lenovo Legion ، وهما خياران لحقيبتي ظهر يمنحان اللاعبين اختيارًا من بين المرونة الرشيقة وخفيفة الوزن أو التخزين الإضافي بدون التضحية بالحماية لأجهزتهم من الكمبيوتر المحمول Lenovo Legion 9i (16 بوصة، 8) أو أي أجهزة كمبيوتر محمولة وملحقات أخرى.

إضفاء تغيير على مساحات العمل الرقمية: أجهزة وبرمجيات جديدة تعمل على تمكين مستقبل العمل الهجين

بالإضافة إلى أجهزة الألعاب الجديدة، تكشف Lenovo عن أدوات وأساسيات جديدة بتكنولوجيا متطورة تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الجديدة المتطورة للمستخدمين النهائيين في مجال الأعمال اليوم. إن تصميم شاشتها وبرمجياتها وملحقاتها الجديدة لا يقتصر على تعزيز إمكانيات قوى العمل عن بُعد والهجينة اليوم، ولكنه يعالج كذلك الصعوبات المهمة التي تواجهها الشركات في إطار التحويل الرقمي للعمليات على مستوى الأقسام. أبحاث Lenovo تبين أن إدارة قوى العمل والفرق العالمية عن بُعد تظل من المهام المركزية لمسؤولي المعلومات الرئيسيين.2 ذلك هو السبب في أن العروض الجديدة تجمع بين قوة المعالجة المثيرة للإعجاب والأبعاد الثلاثية الغامرة والأمن المتقدم لابتكار تجربة موحدة تركز على العنصر البشري.



بالنسبة إلى مبتكري المحتوى المحترفين الذين يريدون تصويرًا بصريًا غامرًا، تقدم شاشة ThinkVisionTM 27 ثلاثية الأبعاد الجديدة -وهي شاشة مذهلة بقياس 27 بوصة بدون نظارات ومتوافقة مع الأبعاد الثنائية/الثلاثية- تأثيرات ثلاثية الأبعاد لا نظير لها وتتبع العين في الوقت الفعلي.

تمثل سماعة الرأس السلكية بتقنية الصوت عبر الإنترنت والجيل الثاني من سماعة الرأس السلكية بتقنية الإلغاء النشط للضوضاء من Lenovo حلين بجودة صوت عالية للمحترفين في بيئات العمل الهجينة، ويشملان صندوق تحكم في المكالمات مدمجًا في السلك والإلغاء النشط للضوضاء في السماعة الثانية والتوافق مع منصات المجتمعات الشهيرة.

للعمل عن بُعد ولدعم جهود الاستدامة، سيعمل تطبيق Lenovo Device Manager المستند إلى السحابة على نشر ميزات جديدة محسنة تتضمن حلاً شاملاً لإدارة الطاقة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدير أساطيل الأجهزة بكفاءة ويحسن استخدام الطاقة. لتوفير إمكانية التنقل، تضم السلسلة الجديدة مجموعة منتقاة من حقائب الحمل الراقية والمريحة، و الجيل الثاني من حقيبة ظهر Lenovo ThinkPad الاحترافية بقياس 16 بوصة ، وكذلك الجيل الثاني من حقيبة ThinkPad الاحترافية بفتحة علوية بقياس 16 بوصة و14 بوصة.

للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل المنتجات والحلول الجديدة، انظر الإصدارات المتعددة الموضوع لها رابط أدناه والمجموعة الصحفية بشأن Lenovo StoryHub .



ملك التبريد: تقدم Lenovo جهاز Legion 9i، وهو أول كمبيوتر محمول للألعاب في العالم مجهز بالذكاء الاصطناعي مع النظام المدمج للتبريد السائ

ممارسة الألعاب في أثناء التنقل: تكشف Lenovo عن جهاز ألعاب محمول جديد من Legion وملحقاته يلغي قيود ممارسة الألعاب على الكمبيوتر الشخص إضفاء تغيير على مساحات العمل الرقمية: تكشف Lenovo عن أجهزة وبرمجيات جديدة تعمل على تمكين مستقبل العمل الهجي

نبذة عن Lenovo

Lenovo (بورصة هونغ كونغ: 992) (ADR: LNVGY) شركة عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا بعائد يبلغ 62 مليار دولار أمريكي ومصنفة في المركز 217 في تصنيف فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم، وتوظف 77,000 شخص في أنحاء العالم وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. تركز Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاء للجميع، وقد استندت إلى نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم للتوسع أكثر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات 'تكنولوجيا المعلومات الجديدة' (العميل والجهاز الطرفي والسحابة والشبكة والمعلومات) بما في ذلك الخادم والتخزين والهاتف المحمول والبرمجيات والحلول والخدمات. يؤدي هذا التحول، إلى جانب ابتكارات Lenovo التي تغير العالم إلى بناء مستقبل أكثر شمولاً وجدارة بالثقة وأذكى للجميع في كل مكان. للتعرف على المزيد، قم بزيارة الموقع ، واقرأ آخر الأخبار عبر StoryHub لدينا.

1وفق بحث داخلي تم إجراؤه بدءًا من يوم 22 يونيو 2023 يقوم على مقارنات بين أجهزة الكمبيوتر للألعاب من توزيع جهات تصنيع عالمية للكمبيوتر الشخصي تشحن > مليون وحدة في أنحاء العالم سنويًا، وتقع ضمن لوحة بمقاس 16 بوصة مدعومة بمضخة تبريد سائل ولا تحتوي على مرفق تبريد خارجي.

2 The Resilient CIO: دراسة Lenovo العالمية عن كبار مسؤولي المعلومات لعام 2023

LENOVO وLENOVO LEGION وTHINKVISION علامات تجارية مملوكة لشركة Lenovo. AMD وRyzen علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. كل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. حقوق النشر © لعام 2023 لصالح Lenovo Group Limited

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