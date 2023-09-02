وزير النقل: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري

وقال وزير النقل، في مقابلة مع برنامج“حقائق وأسرار”، إن مصر كانت تحتل المركز 118 على مستوى العالم في جودة الطرق، وحاليا تحتل المركز 28 في الجودة، وإن الأمر لا يتعلق بالطرق الداخلية في المدن الكبيرة باعتبار أن هذه الطرق محلية ولها تصنيف آخر.

وأضاف أن الشبكة الرئيسية للطرق زادت من 23 ألفا و500 كيلو متر إلى 30 ألفا و500 كيلو متر، بزيادة سبعة آلاف كيلو متر جديدة.

أكد وزير النقل، أن هناك خطة لربط مصر بمحيطها الإقليمي من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة عبر إنشاء الطرق والكباري الجديدة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحقيق التنمية في جمهورية مصر الجديدة.

وقال إن هناك 72 محورا مروريا يتم العمل عليها، حيث تم تنفيذ بعضها، وجارٍي العمل على البعض الآخر، والهدف من هذه المحاور الربط بين غرب وشرق النيل، موضحا أن الطرق والمحاور الرئيسية تعد بمثابة شريان تنمية للدولة المصرية.

أ ش أ