وزير النقل: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري
التاريخ
9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشف وزير النقل كامل الوزير، عن وجود خطة لغلق كافة المزلقانات المتواجدة على سكك القطارات بهدف التخفيف من حدة الحوادث، واستبدالها بكباري.
وقال وزير النقل، في مقابلة مع برنامج“حقائق وأسرار”، إن مصر كانت تحتل المركز 118 على مستوى العالم في جودة الطرق، وحاليا تحتل المركز 28 في الجودة، وإن الأمر لا يتعلق بالطرق الداخلية في المدن الكبيرة باعتبار أن هذه الطرق محلية ولها تصنيف آخر.
وأضاف أن الشبكة الرئيسية للطرق زادت من 23 ألفا و500 كيلو متر إلى 30 ألفا و500 كيلو متر، بزيادة سبعة آلاف كيلو متر جديدة.
أكد وزير النقل، أن هناك خطة لربط مصر بمحيطها الإقليمي من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة عبر إنشاء الطرق والكباري الجديدة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحقيق التنمية في جمهورية مصر الجديدة.
وقال إن هناك 72 محورا مروريا يتم العمل عليها، حيث تم تنفيذ بعضها، وجارٍي العمل على البعض الآخر، والهدف من هذه المحاور الربط بين غرب وشرق النيل، موضحا أن الطرق والمحاور الرئيسية تعد بمثابة شريان تنمية للدولة المصرية.
أ ش أ
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