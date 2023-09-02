سهم“تسلا” يتراجع 5% بعد خفض أسعار بعض الطرازات في أمريكا

سهم“تسلا” يتراجع 5% بعد خفض أسعار بعض الطرازات في أمريكا
التاريخ
9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 5%، في ختام التعاملات، بعد أن خفضت الشركة أسعار بعض الطرازات في الولايات المتحدة، وخفضت سعر برنامج مساعدة السائق المتميز.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن السهم قد أغلق عند 245.01 دولار، موضحة أنه لا يزال على أي حال بنسبة 100% تقريباً هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% خلال الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمريكية بأن شركة تسلا تواجه تحقيقين فيدراليين جديدين يتعلقان باحتمال إساءة استخدام مديرها إيلون ماسك موارد الشركة لصالحه الشخصي، حيث يعتقد أن الادعاء الأمريكي يبحث بشأن المبالغ التي أنفقها ماسك لـ“تخطيط مشروع سري”.
أ ش أ
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