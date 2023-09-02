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سهم“تسلا” يتراجع 5% بعد خفض أسعار بعض الطرازات في أمريكا

9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 5%، في ختام التعاملات، بعد أن خفضت الشركة أسعار بعض الطرازات في الولايات المتحدة، وخفضت سعر برنامج مساعدة السائق المتميز.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن السهم قد أغلق عند 245.01 دولار، موضحة أنه لا يزال على أي حال بنسبة 100% تقريباً هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمريكية بأن شركة تسلا تواجه تحقيقين فيدراليين جديدين يتعلقان باحتمال إساءة استخدام مديرها إيلون ماسك موارد الشركة لصالحه الشخصي، حيث يعتقد أن الادعاء الأمريكي يبحث بشأن المبالغ التي أنفقها ماسك لـ“تخطيط مشروع سري”.

أ ش أ

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