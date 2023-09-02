أرباح الشركات المدرجة في الصين تنخفض 3.38% بالنصف الأول 2023
التاريخ
9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات، أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم من الفئة“أيه” بالصين، بلغ في النصف الأول من عام العام الجاري 3.19 تريليون يوان، بانخفاض 3.38% .
ووصلت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات المدرجة في البورصة إلى 35.39 تريليون يوان (نحو 4.93 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1.61% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجمعية الصينية للشركات العامة، عن البيانات المالية للنصف الأول لـ5206 شركات مدرجة في سوق الأسهم من الفئة“أيه”.
وكشفت أن الشركات المدرجة في البورصة بالبلاد حافظت على عمليات مطردة وواصلت تحسين هيكلها، بينما من المتوقع أن تتحسن آفاقها تدريجيا، وفقاً للجمعية.
أ ش أ
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