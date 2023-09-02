ووصلت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات المدرجة في البورصة إلى 35.39 تريليون يوان (نحو 4.93 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1.61% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجمعية الصينية للشركات العامة، عن البيانات المالية للنصف الأول لـ5206 شركات مدرجة في سوق الأسهم من الفئة“أيه”.

وكشفت أن الشركات المدرجة في البورصة بالبلاد حافظت على عمليات مطردة وواصلت تحسين هيكلها، بينما من المتوقع أن تتحسن آفاقها تدريجيا، وفقاً للجمعية.

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