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أرباح الشركات المدرجة في الصين تنخفض 3.38% بالنصف الأول 2023

9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات، أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم من الفئة“أيه” بالصين، بلغ في النصف الأول من عام العام الجاري 3.19 تريليون يوان، بانخفاض 3.38% .

ووصلت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات المدرجة في البورصة إلى 35.39 تريليون يوان (نحو 4.93 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1.61% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجمعية الصينية للشركات العامة، عن البيانات المالية للنصف الأول لـ5206 شركات مدرجة في سوق الأسهم من الفئة“أيه”.

وكشفت أن الشركات المدرجة في البورصة بالبلاد حافظت على عمليات مطردة وواصلت تحسين هيكلها، بينما من المتوقع أن تتحسن آفاقها تدريجيا، وفقاً للجمعية.

أ ش أ

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