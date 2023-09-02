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الرئيس الصيني: سنعزز الوصول لسوقنا في قطاع الخدمات

9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.

وأضاف شي، في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين، حسبما نقلت رويترز، أن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.

تتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.

وقال شي إن الصين ستعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة.

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