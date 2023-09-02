الرئيس الصيني: سنعزز الوصول لسوقنا في قطاع الخدمات

الرئيس الصيني: سنعزز الوصول لسوقنا في قطاع الخدمات
التاريخ
9/2/2023 4:14:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.
وأضاف شي، في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين، حسبما نقلت رويترز، أن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.
تتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.
وقال شي إن الصين ستعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة.
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