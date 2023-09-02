وتراجع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي بأكثر من 25% في أغسطس مقارنةً بالعام السابق إلى نحو 770 ألف طن، وهو أدنى مستوى تسجله لأي شهر منذ عام 2021، وفقاً لبيانات تتبع السفن الأولية التي جمعتها بلومبرج. في حين تراجع إجمالي واردات المنطقة من الغاز، انخفضت قدرة روسيا التصديرية أيضاً بسبب أعمال الصيانة السنوية.

وتراجعت حصة البلاد من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 10% في أغسطس– أي بتراجع من 19% في مارس من العام الماضي، خلال فترة الشراء القياسية الناجمة عن القلق من انقطاع الامدادات عقب غزو موسكو لأوكرانيا. كما زادت الولايات المتحدة، الدولة الموردة الأولى للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، حصتها إلى 49% الشهر الماضي، في حين حافظت قطر على 15%.

أدى الارتفاع القياسي في شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى أوروبا منذ عام 2022 إلى تسليط الضوء على الوقود كسلاح سياسي. على الرغم من تجنب ألمانيا وبولندا ودول البلطيق بشكل متزايد الغاز الطبيعي المسال الروسي، إلا أن إسبانيا وبلجيكا وفرنسا تُعتبر من بين الدول التي عززت مشترياتها من الغاز بعد أن خنق الكرملين تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

ولم يناقش التكتل المؤلف من 27 دولة رسمياً حظر واردات الغاز الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لكن بروكسل بحثت عن طرق لكل دولة من الدول الأعضاء لحظر شحنات الوقود.

دعا المسؤولون في بروكسل الشركات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد عقود الغاز الطبيعي المسال الروسية طويلة الأجل عند انتهاء العقود الحالية. ومع ذلك، حث النشطاء وبعض مراقبي الصناعة التكتل على النظر في فرض حظر كامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي. كما فرضت المملكة المتحدة حظراً في عام 2022.

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تيم ماكفي للصحفيين في بروكسل يوم الخميس:“يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً للتخلص من الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن”، مع مراعاة أمن الطاقة. مُشيراً إلى أن الاعتماد الكلي على موسكو -حتى بعد القفزة في تدفقات الغاز الطبيعي المسال الروسية العام الماضي– يُعتبر أقل بكثير مما كان عليه في السابق.

يغطي الغاز الروسي، الآن أقل من 10% من إجمالي الطلب في أوروبا مقارنةً بأكثر من الثلث قبل غزو أوكرانيا.

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في الغالب على أساس سنوي منذ مارس، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عام 2021، وفقاً لبيانات تتبع السفن. وجاء هذا التراجع في الوقت الذي حدت فيه هولندا مشترياتها من الغاز وتجنبتها ألمانيا تماماً، معتمدةً على الولايات المتحدة والدول الموردة الأخرى. كانت هناك أيضاً بعض الزيادة في الطلب على الوقود الروسي في آسيا.

ومع ذلك، قد يتغير الوضع هذا الشتاء، خاصة إذا عزز الطقس البارد الطلب على الغاز. وإذا حدث ذلك، فإن روسيا ستكون مستعدة، حيث يُتوقع انتعاش قدرتها على التصدير هذا الشهر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية.

اقتصاد الشرق