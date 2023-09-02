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كندا تعلق محادثات حول معاهدة تجارية مع الهند

9/2/2023 4:14:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مسؤول بالحكومة الكندية، إن كندا علقت محادثات حول معاهدة تجارة مقترحة مع الهند“لتقييم ما وصلنا إليه”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أمس الجمعة“المفاوضات التجارية عملية طويلة ومعقدة”، حسبما نقلت رويترز.

وتجري كندا والهند محادثات من حين لآخر منذ عام 2010 حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

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