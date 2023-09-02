كندا تعلق محادثات حول معاهدة تجارية مع الهند
التاريخ
9/2/2023 4:14:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مسؤول بالحكومة الكندية، إن كندا علقت محادثات حول معاهدة تجارة مقترحة مع الهند“لتقييم ما وصلنا إليه”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أمس الجمعة“المفاوضات التجارية عملية طويلة ومعقدة”، حسبما نقلت رويترز.
وتجري كندا والهند محادثات من حين لآخر منذ عام 2010 حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
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