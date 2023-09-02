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لافروف: روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على الدولار

9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تشكيل العالم متعدد الأقطاب يحتاج وقتا ولكن الغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار.

وأشار، أمس الجمعة، إلى أن“مسار الغرب الذي يهدف إلى محاولة إبطاء حركة التاريخ، لن يؤدي إلا إلى مواجهات إضافية في المجتمع الدولي”.

وأضاف لافروف، أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يجعل الخيار أمام المشاركين هو إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.

من المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي 9 و10 من سبتمبر في نيودلهي.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية في موسكو:“إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول الأمر منته بالنسبة لنا”.

وفيما يخص التعامل بالدولار، أكد وزير الخارجية أن سياسة الإدارة الأمريكية اضطرت الدول للتخلي عن الدولار، وأن روسيا لم ترغب أبدا في القضاء على الدولار.

وقال لافروف في وقت سابق، إن واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول وأن الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

سكاي نيوز

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