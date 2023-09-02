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إضافة“بلاكستون” و”إير بي إن بي” لمؤشر“S&P 500”.. وسهماهما يرتفعان بنحو 5%

9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت شركة“إس آند بي داو جونز”، إن شركتي“بلاكستون” و”إير بي إن بي”، ومقرهما نيويورك، ستحلان محل شركة“لينكولن ناشيونال” وشركة“نيويل براندز” قبل بدء التداول في الثامن عشر من سبتمبر.

وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، ارتفع سهم“بلاكستون”، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، بنسبة 4.75% كما زاد سهم مزودة خدمات الاستئجار للمنازل والغرف الفندقية، بنحو 5.5%، في تمام الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وبحسب“بلومبرج”، توقع محللو وول ستريت إضافة“بلاكستون” إلى مؤشر“S&P 500′′، بعد قرار أبريل الذي اتخذته“ستاندرد آند بورز داو جونز” بإسقاط قاعدة عام 2017 التي منعت الشركات التي لديها فئات أسهم متعددة من عضوية المؤشر.

وللتأهل لمؤشر“S&P 500′′، يجب على الشركات أن تكون شركات أمريكية ذات سيولة عالية وأن تبلغ قيمتها السوقية 14.5 مليار دولار على الأقل، وأن تستوفي معايير الربحية والسيولة وتداول الأسهم.

أرقام

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