إضافة“بلاكستون” و”إير بي إن بي” لمؤشر“S&P 500”.. وسهماهما يرتفعان بنحو 5%
التاريخ
9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت شركة“إس آند بي داو جونز”، إن شركتي“بلاكستون” و”إير بي إن بي”، ومقرهما نيويورك، ستحلان محل شركة“لينكولن ناشيونال” وشركة“نيويل براندز” قبل بدء التداول في الثامن عشر من سبتمبر.
وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، ارتفع سهم“بلاكستون”، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، بنسبة 4.75% كما زاد سهم مزودة خدمات الاستئجار للمنازل والغرف الفندقية، بنحو 5.5%، في تمام الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وبحسب“بلومبرج”، توقع محللو وول ستريت إضافة“بلاكستون” إلى مؤشر“S&P 500′′، بعد قرار أبريل الذي اتخذته“ستاندرد آند بورز داو جونز” بإسقاط قاعدة عام 2017 التي منعت الشركات التي لديها فئات أسهم متعددة من عضوية المؤشر.
وللتأهل لمؤشر“S&P 500′′، يجب على الشركات أن تكون شركات أمريكية ذات سيولة عالية وأن تبلغ قيمتها السوقية 14.5 مليار دولار على الأقل، وأن تستوفي معايير الربحية والسيولة وتداول الأسهم.
أرقام
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