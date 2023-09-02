وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، ارتفع سهم“بلاكستون”، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، بنسبة 4.75% كما زاد سهم مزودة خدمات الاستئجار للمنازل والغرف الفندقية، بنحو 5.5%، في تمام الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وبحسب“بلومبرج”، توقع محللو وول ستريت إضافة“بلاكستون” إلى مؤشر“S&P 500′′، بعد قرار أبريل الذي اتخذته“ستاندرد آند بورز داو جونز” بإسقاط قاعدة عام 2017 التي منعت الشركات التي لديها فئات أسهم متعددة من عضوية المؤشر.

وللتأهل لمؤشر“S&P 500′′، يجب على الشركات أن تكون شركات أمريكية ذات سيولة عالية وأن تبلغ قيمتها السوقية 14.5 مليار دولار على الأقل، وأن تستوفي معايير الربحية والسيولة وتداول الأسهم.

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