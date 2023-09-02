أصول صناديق سوق المال الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق
التاريخ
9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أصول صناديق سوق المال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياتها.
وارتفع إجمالي أصول صناديق سوق المال الأمريكية بمقدار 14.37 مليار دولار ليصل إلى 5.58 تريليون دولار للأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، مقابل 5.57 تريليون دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات رابطة الصناديق العالمية“إنفستمنت كومباني انستيتيوت”.
وشهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاع الأصول إلى 4.59 تريليون دولار، بزيادة 8.44 مليار دولار.
وشهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاع الأصول إلى 878 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.13 مليارات دولار تقريبًا.
وبحسب“بلومبرج”، كانت صناديق المال أسرع في نقل زيادات أسعار الفائدة إلى المستثمرين من البنوك، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ليتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
أرقام
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