وارتفع إجمالي أصول صناديق سوق المال الأمريكية بمقدار 14.37 مليار دولار ليصل إلى 5.58 تريليون دولار للأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، مقابل 5.57 تريليون دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات رابطة الصناديق العالمية“إنفستمنت كومباني انستيتيوت”.

وشهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاع الأصول إلى 4.59 تريليون دولار، بزيادة 8.44 مليار دولار.

وشهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاع الأصول إلى 878 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.13 مليارات دولار تقريبًا.

وبحسب“بلومبرج”، كانت صناديق المال أسرع في نقل زيادات أسعار الفائدة إلى المستثمرين من البنوك، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ليتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

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