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ارتفاع صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في أمريكا بعد قرار يدعم“اليوان”

9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews) حققت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في الأسهم الصينية، أفضل أداء لها خلال شهر، بعد أن كثفت الصين جهودها لدعم العملة مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الضعف الاقتصادي.

وارتفع مؤشر“آي شيرز إم إس سي آي” للأسهم الصينية في بورصة“ناسداك” عند الإغلاق، بنحو 2.2%، كما زاد مؤشر“إنفيسكو جولدن دراجون” بنسبة 3%، والذي يضم شركات صينية مدرجة في الولايات المتحدة، وصعد مؤشر“كرين شيرز سي إس آي” بنسبة 3.5%، والذي يتتبع أداء أسهم الشركات الصينية والتي تركز على الإنترنت والتكنولوجيا.

وبهذا سجلت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الولايات المتحدة“آي شيرز إم إس سي آي” و”كرين شيرز سي إس آي” أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من أغسطس، وفقًا لبيانات“فاكت سيت”.

وقال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي إلى 4% من 6% ابتداءً من 15 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية المتاحة في الأسواق المحلية، مما يجعل اليوان الصيني أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين.

يأتي هذا بعد يوم من صدور بيان مشترك عن بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، لتخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدمة لشراء المنازل عند 20% للمشترين لأول مرة و30% للمشترين للمرة الثانية، والسماح للمقرضين بخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.

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