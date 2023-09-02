ارتفاع صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في أمريكا بعد قرار يدعم“اليوان”
التاريخ
9/2/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في الأسهم الصينية، أفضل أداء لها خلال شهر، بعد أن كثفت الصين جهودها لدعم العملة مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الضعف الاقتصادي.
وارتفع مؤشر“آي شيرز إم إس سي آي” للأسهم الصينية في بورصة“ناسداك” عند الإغلاق، بنحو 2.2%، كما زاد مؤشر“إنفيسكو جولدن دراجون” بنسبة 3%، والذي يضم شركات صينية مدرجة في الولايات المتحدة، وصعد مؤشر“كرين شيرز سي إس آي” بنسبة 3.5%، والذي يتتبع أداء أسهم الشركات الصينية والتي تركز على الإنترنت والتكنولوجيا.
وبهذا سجلت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الولايات المتحدة“آي شيرز إم إس سي آي” و”كرين شيرز سي إس آي” أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من أغسطس، وفقًا لبيانات“فاكت سيت”.
وقال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي إلى 4% من 6% ابتداءً من 15 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية المتاحة في الأسواق المحلية، مما يجعل اليوان الصيني أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين.
يأتي هذا بعد يوم من صدور بيان مشترك عن بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، لتخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدمة لشراء المنازل عند 20% للمشترين لأول مرة و30% للمشترين للمرة الثانية، والسماح للمقرضين بخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.
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