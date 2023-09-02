توقع بركود الاقتصاد الأمريكي في 2024 بفعل ديون الشركات

توقع بركود الاقتصاد الأمريكي في 2024 بفعل ديون الشركات
التاريخ
9/2/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أبقى سالمان أحمد رئيس وحدة الدراسات الكلية وإدارة الأصول لدى“فيدالتي إنترناشونال”، على توقعاته بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي، خلافاً لتوقعات وول ستريت حول نجاح الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد نحو الهبوط الآمن.
وقال سالمان في لقاء مع“بلومبرج” الجمعة، إنه يتوقع استيعاب الاقتصاد الأمريكي للآثار الكاملة للتشديد النقدي خلال العام القادم، بعد موجة من إعادة تمويل قروض الشركات خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتابع أن دورة التشديد النقدي الحالية سوف تنتقل عبر القنوات الاقتصادية، لينتج عنها ركود في نهاية المطاف، وسوف تضطر جميع الشركات إلى تحمل أعباء ارتفاع المعدل الحقيقي للفائدة، إذا لم يتوقف الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة.
وأضاف سالمان، الذي يشارك في صياغة استراتيجية إدارة“فيدالتي” لنحو 47 مليار دولار من الأصول، أن السياسة التيسيرية خلال فترة الجائحة أثقلت الشركات بديون يحل موعد استحقاقها في فترة ترتفع فيها الفائدة.
وختم حديثه بأن الآثار المتأخرة لسياسة التشديد النقدي سوف تدفع الاقتصاد نحو الحافة في نهاية المطاف.
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