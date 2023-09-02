توقع بركود الاقتصاد الأمريكي في 2024 بفعل ديون الشركات

وقال سالمان في لقاء مع“بلومبرج” الجمعة، إنه يتوقع استيعاب الاقتصاد الأمريكي للآثار الكاملة للتشديد النقدي خلال العام القادم، بعد موجة من إعادة تمويل قروض الشركات خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتابع أن دورة التشديد النقدي الحالية سوف تنتقل عبر القنوات الاقتصادية، لينتج عنها ركود في نهاية المطاف، وسوف تضطر جميع الشركات إلى تحمل أعباء ارتفاع المعدل الحقيقي للفائدة، إذا لم يتوقف الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة.

وأضاف سالمان، الذي يشارك في صياغة استراتيجية إدارة“فيدالتي” لنحو 47 مليار دولار من الأصول، أن السياسة التيسيرية خلال فترة الجائحة أثقلت الشركات بديون يحل موعد استحقاقها في فترة ترتفع فيها الفائدة.

وختم حديثه بأن الآثار المتأخرة لسياسة التشديد النقدي سوف تدفع الاقتصاد نحو الحافة في نهاية المطاف.

أرقام