وصوّت الدائنون على تمديد مهلة سداد استحقاقات سندات قروض بقيمة 3.9 مليارات يوان (نحو 500 مليون يورو) الى العام 2026. وفي حال رفضهم، كانت الشركة لتتخلف عن السداد، وتصبح أكبر مجموعة عقارية صينية تتعثر بذلك منذ إيفرجراند في العام 2021.

إلا أن الدائنين وافقوا في وقت متأخر الجمعة، على تمديد مهلة السداد التي كانت تنتهي السبت، ثلاثة أعوام، وفق ما أوردت وكالة“بلومبرج”. ولم تؤكد المجموعة نتيجة التصويت.

وعلى رغم نيلها مهلة إضافية، إلا أن“كانتري جاردن” التي كانت أكبر مطوّر عقاري في الصين العام الماضي، لم تنج تماما من الخطر، اذ تواجه الأسبوع المقبل انتهاء مهلة سداد استحقاقَي فوائد قروض بقيمة 22.5 مليون دولار.

وعجزت المجموعة مطلع أغسطس عن سداد الاستحقاقين، ونالت فترة سماح لثلاثين يوما تنتهي الثلاثاء.

وفي مؤشر على صعوبة الوضع المالي للشركة، خفضت وكالة“موديز” التصنيف الائتماني لـ”كانتري جاردن” بشكل إضافي هذا الأسبوع، مبررة هذا الإجراء بالتزامات مالية“على مستوى عالٍ من المضاربة ويرجح أنها في مرحلة التخلف عن السداد أو قريبة جدا منها”.

وسجّلت المجموعة خسائر قياسية في النصف الأول من السنة تخطت 6.1 مليارات يورو، مقابل أرباح طفيفة قبل عام بلغت 77 مليون يورو بحسب قيمتها الحالية.

وحذّرت الشركة، الأربعاء، لدى نشر نتائجها المالية بأنها“بذلت كل ما في وسعها” لسداد استحقاقاتها ولم تستبعد“التعثر في السداد”.

وتعاني شركة كانتري جاردن، التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، ديونا طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرجراند عن سداد مستحقاتها.

وتزيد الصعوبات في وجه المجموعتين من أزمة قطاع عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

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