“نوفارتس” تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب تنظيم أسعار الأدوية
التاريخ
9/2/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت شركة نوفارتس السويسرية، إنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في محاولة لوقف برنامج التفاوض بشأن أسعار الأدوية، والذي يشمل دواء“إنتريستو” الأكثر مبيعا لعلاج قصور القلب.
وقالت شركة الأدوية في بيان، الجمعة،، إن المفاوضات كانت غير دستورية، لأنها وصلت إلى حد الاستيلاء على الملكية الخاصة، وفرضت غرامات باهظة على الشركات المصنعة التي رفضت المشاركة أو قبول الأسعار المعروضة، بحسب“رويترز”.
وتعد تلك هي أولى الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، منذ أن أصدرت إدارة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، قائمة تضم 10 أدوية، من المقرر أن تخضع لمفاوضات الأسعار من قبل برنامج الرعاية الصحية“ميد كير”، والذي يغطي 66 مليون شخص.
ويسمح قانون الحد من التضخم، الذي وقعه الرئيس“جو بايدن” العام الماضي، لبرنامج“ميد كير” بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة، وتقول صناعة الأدوية إن البرنامج سيقلص أرباحها ويجبرها على التراجع عن تطوير علاجات جديدة.
وكانت ست شركات أدوية أخرى، مثل“بريستول مايرز سكويب”، و”جونسون آند جونسون”، و”ميرك”، قد رفعت دعاوى قضائية ضد برنامج“ميد كير”، قبل الإعلان عن قائمة الأدوية، في محاولة لعرقلة عملية تحديد الأسعار.
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