وقالت شركة الأدوية في بيان، الجمعة،، إن المفاوضات كانت غير دستورية، لأنها وصلت إلى حد الاستيلاء على الملكية الخاصة، وفرضت غرامات باهظة على الشركات المصنعة التي رفضت المشاركة أو قبول الأسعار المعروضة، بحسب“رويترز”.

وتعد تلك هي أولى الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، منذ أن أصدرت إدارة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، قائمة تضم 10 أدوية، من المقرر أن تخضع لمفاوضات الأسعار من قبل برنامج الرعاية الصحية“ميد كير”، والذي يغطي 66 مليون شخص.

ويسمح قانون الحد من التضخم، الذي وقعه الرئيس“جو بايدن” العام الماضي، لبرنامج“ميد كير” بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة، وتقول صناعة الأدوية إن البرنامج سيقلص أرباحها ويجبرها على التراجع عن تطوير علاجات جديدة.

وكانت ست شركات أدوية أخرى، مثل“بريستول مايرز سكويب”، و”جونسون آند جونسون”، و”ميرك”، قد رفعت دعاوى قضائية ضد برنامج“ميد كير”، قبل الإعلان عن قائمة الأدوية، في محاولة لعرقلة عملية تحديد الأسعار.