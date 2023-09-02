وأشار بيان، إلى أن تلك الخطوة تستهدف إضافة 400 فرصة عمل جديدة في المصنع، وزيادة الاستثمار المشترك بين الشركتين إلى 4.3 مليار دولار، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف بطارية سنوياً.

وأوضح أن الشركتين تخططان لزيادة استثماراتهما المشتركة في ولاية جورجيا، بنحو 7.59 مليار دولار على مدار السنوات الثمانية القادمة لتوليد 8.5 ألف فرصة عمل جديدة.

ويشمل هذا المبلغ المعلن عنه، استثمارات في مصنع بطاريات السيارات الذي تبلغ طاقة إنتاجه السنوية 30 جيجاواط في الساعة، بجانب وحدة أخرى لصناعة السيارات الكهربائية.

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