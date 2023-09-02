“هيونداي” و”إل جي” ترفعان استثمارهما في مصنع للبطاريات بنحو 2 مليار دولار
التاريخ
9/2/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركتا“هيونداي” و”إل جي” ، زيادة استثمارهما المشترك في مصنع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية بنحو ملياري دولار.
وأشار بيان، إلى أن تلك الخطوة تستهدف إضافة 400 فرصة عمل جديدة في المصنع، وزيادة الاستثمار المشترك بين الشركتين إلى 4.3 مليار دولار، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف بطارية سنوياً.
وأوضح أن الشركتين تخططان لزيادة استثماراتهما المشتركة في ولاية جورجيا، بنحو 7.59 مليار دولار على مدار السنوات الثمانية القادمة لتوليد 8.5 ألف فرصة عمل جديدة.
ويشمل هذا المبلغ المعلن عنه، استثمارات في مصنع بطاريات السيارات الذي تبلغ طاقة إنتاجه السنوية 30 جيجاواط في الساعة، بجانب وحدة أخرى لصناعة السيارات الكهربائية.
أرقام
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