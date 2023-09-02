وقالت مجموعة المستثمرين التي تضم كلا من رابطة الصناديق المدارة ومجلس الاستثمار الأمريكي، في مذكرة مقدمة إلى محكمة الاستئناف في نيو أورلينز، إن قواعد الإفصاح الجديدة من شأنها تغيير الآلية التنظيمية للصناديق الخاصة في الولايات المتحدة.

وتتضمن القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس، إلزام الصناديق الخاصة بالإفصاح عن الرسوم والنفقات ربع السنوية أمام المستثمرين بشكل تفصيلي.

وتشمل القواعد أيضاً منع الشركات من السماح لبعض المستثمرين أصحاب الأفضلية من تصفية حصصهم، إلا في حالة السماح لجميع المستثمرين بالقيام بنفس الأمر، ومنع الصناديق من تحميل المستثمرين رسوماً لتغطية تكاليف الفحوصات التنظيمية دون موافقتهم.

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