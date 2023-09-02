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لجنة البورصات الأمريكية تواجه دعوى قضائية بشأن قواعد الإفصاح الجديدة

9/2/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تقدم عدد من مؤسسات الاستثمار وإدارة صناديق التحوط بدعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتهم فيها الأخيرة بالتمادي في فرض قواعد مجحفة تلزم الشركات بإجراء إفصاحات من شأنها إعاقة إبرام الصفقات.

وقالت مجموعة المستثمرين التي تضم كلا من رابطة الصناديق المدارة ومجلس الاستثمار الأمريكي، في مذكرة مقدمة إلى محكمة الاستئناف في نيو أورلينز، إن قواعد الإفصاح الجديدة من شأنها تغيير الآلية التنظيمية للصناديق الخاصة في الولايات المتحدة.

وتتضمن القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس، إلزام الصناديق الخاصة بالإفصاح عن الرسوم والنفقات ربع السنوية أمام المستثمرين بشكل تفصيلي.

وتشمل القواعد أيضاً منع الشركات من السماح لبعض المستثمرين أصحاب الأفضلية من تصفية حصصهم، إلا في حالة السماح لجميع المستثمرين بالقيام بنفس الأمر، ومنع الصناديق من تحميل المستثمرين رسوماً لتغطية تكاليف الفحوصات التنظيمية دون موافقتهم.

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