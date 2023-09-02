Saturday, 02 September 2023 04:00 GMT

منظمون أوروبيون يعتزمون وقف استحواذ“بوكينج” الأمريكية على“إيترافيلي” السويدية

9/2/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) يخطط المنظمون في الاتحاد الأوروبي لإيقاف عملية استحواذ شركة“بوكينج هولدنجز” الأمريكية على مجموعة“إيترافيلي” السويدية، إثر مخاوف تتعلق بحماية المنافسة.

ويتعارض موقف المنظمين الأوروبيين مع قرار هيئة الأسواق والمنافسة البريطانية بالسماح للصفقة بالمضي قدماً العام الماضي، والتي تتضمن استحواذ“بوكينج هولدنجز” على مجموعة“إيترافيلي” مقابل 1.63 مليار يورو (1.76 مليار دولار).

وتدور مخاوف المنظمين الأوروبيين حول تعزيز صفقة الاستحواذ لمكانة“بوكينج هولدنجز” في السوق على حساب منافسيها، وفق ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” الجمعة، عن مصادر مطلعة.

وتأتي تلك المعلومات الجديدة بعد إعراب المفوضية الأوروبية عن قلقها قبل أسابيع قليلة، من أن هذا الاتفاق سيوفر ميزة تنافسية في السوق بالنسبة لشركة“بوكينج هولدنجز” عبر تعزيز مكانتها في مجال الحجز الفندقي، ومد أنشطتها إلى خدمات أخرى مثل تأجير السيارات ورحلات الطيران.

أرقام

MENAFN02092023000202011048ID1106997995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث