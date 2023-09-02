ويتعارض موقف المنظمين الأوروبيين مع قرار هيئة الأسواق والمنافسة البريطانية بالسماح للصفقة بالمضي قدماً العام الماضي، والتي تتضمن استحواذ“بوكينج هولدنجز” على مجموعة“إيترافيلي” مقابل 1.63 مليار يورو (1.76 مليار دولار).

وتدور مخاوف المنظمين الأوروبيين حول تعزيز صفقة الاستحواذ لمكانة“بوكينج هولدنجز” في السوق على حساب منافسيها، وفق ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” الجمعة، عن مصادر مطلعة.

وتأتي تلك المعلومات الجديدة بعد إعراب المفوضية الأوروبية عن قلقها قبل أسابيع قليلة، من أن هذا الاتفاق سيوفر ميزة تنافسية في السوق بالنسبة لشركة“بوكينج هولدنجز” عبر تعزيز مكانتها في مجال الحجز الفندقي، ومد أنشطتها إلى خدمات أخرى مثل تأجير السيارات ورحلات الطيران.

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