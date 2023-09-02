منظمون أوروبيون يعتزمون وقف استحواذ“بوكينج” الأمريكية على“إيترافيلي” السويدية
التاريخ
9/2/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
يخطط المنظمون في الاتحاد الأوروبي لإيقاف عملية استحواذ شركة“بوكينج هولدنجز” الأمريكية على مجموعة“إيترافيلي” السويدية، إثر مخاوف تتعلق بحماية المنافسة.
ويتعارض موقف المنظمين الأوروبيين مع قرار هيئة الأسواق والمنافسة البريطانية بالسماح للصفقة بالمضي قدماً العام الماضي، والتي تتضمن استحواذ“بوكينج هولدنجز” على مجموعة“إيترافيلي” مقابل 1.63 مليار يورو (1.76 مليار دولار).
وتدور مخاوف المنظمين الأوروبيين حول تعزيز صفقة الاستحواذ لمكانة“بوكينج هولدنجز” في السوق على حساب منافسيها، وفق ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” الجمعة، عن مصادر مطلعة.
وتأتي تلك المعلومات الجديدة بعد إعراب المفوضية الأوروبية عن قلقها قبل أسابيع قليلة، من أن هذا الاتفاق سيوفر ميزة تنافسية في السوق بالنسبة لشركة“بوكينج هولدنجز” عبر تعزيز مكانتها في مجال الحجز الفندقي، ومد أنشطتها إلى خدمات أخرى مثل تأجير السيارات ورحلات الطيران.
أرقام
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