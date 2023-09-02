وقال ستيفن هيل نائب الرئيس التنفيذي لدى“شل” في تصريحات، الجمعة، إن الاتفاق الجديد يأتي ضمن مخطط الشركة لتصفية استثماراتها في قطاع تجزئة الطاقة المنزلية حول أوروبا، وتركيز مشروعاتها في أسواق الدول القادرة على توليد أعلى قيمة ممكنة لأعمالها.

وقالت أوكتبوس إنرجي في بيان منفصل، إنه يجدر بعملاء التجزئة لدى شركة“شل” الهدوء في الوقت الراهن، وإنه من المتوقع إنهاء الاتفاق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضافت أنها سوف تتواصل مع العملاء عند الانتهاء من الاتفاق، وأن الشركة تنتظر الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بينما لم تعلن أي من الشركتين التفاصيل المالية الخاصة بالاتفاق.

ووقعت الشركتان مذكرة للتفاهم المشترك حول بحث سبل الشراكة على المستوى الدولي في مجال شحن السيارات الكهربائية، وفق ما أعلنته“شل”.

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