“شل” تعتزم تصفية أعمالها للطاقة المنزلية في بريطانيا وألمانيا
التاريخ
9/2/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة شل، عزمها بيع أعمال تزويد الطاقة للمنازل في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، لصالح مجموعة“أوكتبوس إنرجي” في إطار مباحثات بين الشركتين للتعاون في مشروع لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية.
وقال ستيفن هيل نائب الرئيس التنفيذي لدى“شل” في تصريحات، الجمعة، إن الاتفاق الجديد يأتي ضمن مخطط الشركة لتصفية استثماراتها في قطاع تجزئة الطاقة المنزلية حول أوروبا، وتركيز مشروعاتها في أسواق الدول القادرة على توليد أعلى قيمة ممكنة لأعمالها.
وقالت أوكتبوس إنرجي في بيان منفصل، إنه يجدر بعملاء التجزئة لدى شركة“شل” الهدوء في الوقت الراهن، وإنه من المتوقع إنهاء الاتفاق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت أنها سوف تتواصل مع العملاء عند الانتهاء من الاتفاق، وأن الشركة تنتظر الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بينما لم تعلن أي من الشركتين التفاصيل المالية الخاصة بالاتفاق.
ووقعت الشركتان مذكرة للتفاهم المشترك حول بحث سبل الشراكة على المستوى الدولي في مجال شحن السيارات الكهربائية، وفق ما أعلنته“شل”.
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