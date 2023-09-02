وشملت التوصية الجديدة للبنك السويسري، خفض السعر المستهدف لسهم“رينو”، وكذلك خفض التوصية من“الحياد” إلى“البيع” لسهمي الشركة الفرنسية جنبًا إلى جنب مع“فولكس فاجن” الألمانية.

وخلال تعاملات أمس في ألمانيا، انخفض سهم“فولكس فاجن” بنسبة 4.60% إلى 125.85 يورو (135.78 دولار)، فيما تراجع سهم“رينو” بنسبة 5.60% إلى 35.21 يورو في ختام التعاملات بفرنسا.

وخفض المحللون السعر المستهدف لسهم رينو إلى 31 يورو من 42 يورو، حيث قالوا إن الأداء المالي للمجموعة الفرنسية ربما بدأ في الوصول إلى ذروته مع تزايد تهديد المنافسة الصينية.

وأضافوا:“على الرغم من أننا نتوقع أن يظل الأداء المالي قوياً خلال الأرباع المقبلة، مع وجود بعض المجال لمزيد من المفاجآت الإيجابية، إلا أن معظم المؤشرات لم تعد تتحسن”.

وتابعوا أن المصنعين القدامى في مجال صناعة السيارات هم الأكثر عرضة لخطر خسائر السوق الهيكلية بسبب المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المنتجة للمعدات الأصلية وشركة“تسلا”.

أما بالنسبة لشركة“فولكس فاجن”، قال المحللون إنها الشركة المصنعة للمعدات الأصلية الخاصة بالسياراتها، التي تعد الأكثر تأثرًا على الصعيد العالمي بارتقاء شركات صناعة السيارات الصينية.

بالإضافة إلى العلامة التجارية التي تحمل اسمها، تشمل العلامات التجارية لمجموعة“فولكس فاجن” أيضًا“أودي” و”بنتلي” و”لامبورغيني” و”بورش” و”سيات” و”سكودا”.

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