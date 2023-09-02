“يو بي إس” ينصح ببيع أسهم شركات السيارات الأوروبية مع صعود منافساتها الصينية
التاريخ
9/2/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
خفض محللو مصرف“يو بي إس” توصياتهم لعدد من شركات السيارات الأوروبية، ودعوا المستثمرين للتخلي عنها في ظل تفوق منافساتها الصينية.
وشملت التوصية الجديدة للبنك السويسري، خفض السعر المستهدف لسهم“رينو”، وكذلك خفض التوصية من“الحياد” إلى“البيع” لسهمي الشركة الفرنسية جنبًا إلى جنب مع“فولكس فاجن” الألمانية.
وخلال تعاملات أمس في ألمانيا، انخفض سهم“فولكس فاجن” بنسبة 4.60% إلى 125.85 يورو (135.78 دولار)، فيما تراجع سهم“رينو” بنسبة 5.60% إلى 35.21 يورو في ختام التعاملات بفرنسا.
وخفض المحللون السعر المستهدف لسهم رينو إلى 31 يورو من 42 يورو، حيث قالوا إن الأداء المالي للمجموعة الفرنسية ربما بدأ في الوصول إلى ذروته مع تزايد تهديد المنافسة الصينية.
وأضافوا:“على الرغم من أننا نتوقع أن يظل الأداء المالي قوياً خلال الأرباع المقبلة، مع وجود بعض المجال لمزيد من المفاجآت الإيجابية، إلا أن معظم المؤشرات لم تعد تتحسن”.
وتابعوا أن المصنعين القدامى في مجال صناعة السيارات هم الأكثر عرضة لخطر خسائر السوق الهيكلية بسبب المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية المنتجة للمعدات الأصلية وشركة“تسلا”.
أما بالنسبة لشركة“فولكس فاجن”، قال المحللون إنها الشركة المصنعة للمعدات الأصلية الخاصة بالسياراتها، التي تعد الأكثر تأثرًا على الصعيد العالمي بارتقاء شركات صناعة السيارات الصينية.
بالإضافة إلى العلامة التجارية التي تحمل اسمها، تشمل العلامات التجارية لمجموعة“فولكس فاجن” أيضًا“أودي” و”بنتلي” و”لامبورغيني” و”بورش” و”سيات” و”سكودا”.
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