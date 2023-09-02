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الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة يقترب من 2 تريليون دولار خلال عام

9/2/2023 4:14:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع إجمالي الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بدعم من ارتفاع الإنشاءات العامة والخاصة على حد سواء.

وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، الجمعة، ارتفاع إجمالي إنفاق الإنشاءات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.7% إلى 1.101 تريليون دولار تقريباً، بعد أن سجل 1.06 تريليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.

وعلى أساس سنوي في يوليو (المستوى التراكمي خلال عام)، ارتفع إجمالي نفقات الإنشاءات المعدل موسمياً، بنسبة 0.7% إلى 1.972 تريليون دولار، بعد تعديل قراءة يونيو السنوية النهائية إلى 1.958 تريليون دولار.

وارتفعت نفقات الإنشاءات الخاصة المعدلة موسمياً، بنسبة 1% خلال شهر يوليو على أساس سنوي إلى 1.548 تريليون دولار، بينما زادت نفقات الإنشاءات العامة المعدلة بنسبة 0.4% إلى 423.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

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