الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة يقترب من 2 تريليون دولار خلال عام
التاريخ
9/2/2023 4:14:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع إجمالي الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بدعم من ارتفاع الإنشاءات العامة والخاصة على حد سواء.
وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، الجمعة، ارتفاع إجمالي إنفاق الإنشاءات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.7% إلى 1.101 تريليون دولار تقريباً، بعد أن سجل 1.06 تريليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وعلى أساس سنوي في يوليو (المستوى التراكمي خلال عام)، ارتفع إجمالي نفقات الإنشاءات المعدل موسمياً، بنسبة 0.7% إلى 1.972 تريليون دولار، بعد تعديل قراءة يونيو السنوية النهائية إلى 1.958 تريليون دولار.
وارتفعت نفقات الإنشاءات الخاصة المعدلة موسمياً، بنسبة 1% خلال شهر يوليو على أساس سنوي إلى 1.548 تريليون دولار، بينما زادت نفقات الإنشاءات العامة المعدلة بنسبة 0.4% إلى 423.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أرقام
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