وقد رافق ذلك حضور ومشاركة عدد من دول الإقليم في لقاءات التجمعات الاقتصادية الناشئة كالبريكس وشنغهاي والتي من المرجح تحولها إلى تكتلات جيوسياسية تساهم في حسم الصراع القائم اليوم بين الشرق والغرب اساسا الذي يحاول ابطاء التحولات الدولية ومنغيراتها ، وبمساهمة تجمعات اقليمية من مختلف القارات الأخرى وتحديدا منها اللاتينية والأفريقية التي تشهد متغيرات تطيح باستغلال قوى الأستعمار الغربي لمقدراتها ، تساهم بإيجاد نظام دولي جديد متعدد الاقطاب . بعد أن كان الدور الأمريكي في كلا القارتين قد أدى الى انهيار أمني وانمائي من خلال شراكات مع دول غربية ، الأمر الذي أدى الى الفقر والبطالة وارتفاع حجم اعمال الإرهاب والجرائم هنالك .

لقد بدأت سرعة هذه التحولات بشكل واضح بعد المواجهة العسكرية التي فرضتها الولايات المتحدة بالوكالة في وسط القارة الأوروبية وتحديدا في منطقة اوراسيا التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية جيوسياسية كبرى يتم السيطرة على أوروبا ومن ثم على العالم من خلال السيطرة عليها وذلك لمحاولات حصار روسيا ومنع تمددها .

حيث تعود هذه الرؤية الأمريكية إلى عهود سابقة كتبها مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي وتحديدا ما قبل انهيار الأتحاد السوفيتي.

كما كان الهدف الأساس من ما سُمي بالربيع العربي تغير المعادلات الشرق أوسطية من خلال اضعاف الدولة الوطنية وقدراتها في محاولة لبسط الهيمنة والقوة الإسرائيلية كجزء من المخطط الأمريكي بالشرق الاوسط قد منيت بالفشل حيث جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن الأمريكية الغارقة اليوم بصراعات في معظم بحار العالم الذي تنتشر به القواعد العسكرية لها ، كما وفشل زيارات بايدن للدول العربية في وقت سابق وانهيار مشروع الناتو العربي .

كان ذلك لمحاولة استمرار الإدارة الأمريكية في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي اعلنته كونداليسا رايس قبل ما يقارب ٢٥ عاما والذي حظي بدعم الثعلب الصهيوني شمعون بيريس وجماعته انذاك حين بدء التخطيط له .

أطماع الولايات المتحدة القائمة على رؤيتها الإستراتيجية للأمن والطاقة والسياسة الخارجية بخصوص الشرق الاوسط وشرق المتوسط وفق قانون خاص اقره الكونغرس قبل سنوات عدة لم تتوقف بغض النظر عن تغير الإدارات فيها ، فعملت على ابتداع ما سمي بالسلام الابراهيمي وما تبعه من اتفاقيات تطبيع دون ثمن وفي تغيب متعمد للحقوق السياسية لشعبنا الفلسطيني وتجاوز لأرادته لمحاولة استدامة الأحتلال الأستيطاني بغطاء من الأنظمة المطبعة وبتجاوز القانون الدولي والانظمة والقرارات الأممية بل وانتهاكها .

واليوم فان هذه الإدارة تحاول تحقيق أهداف عدة من خلال محاولة عودتها للشرق الأوسط بتكتيكات سياسية جديدة بعد أن اخذت بالانسحاب جزئيا على اثر فشل سياساتها بسوريا والعراق واليمن أمام صمود شعوبها والتواجد الروسي والصيني متعدد الاشكال فيها بعد أن قامت هي بتوتير العلاقات مع الصين خشية من فقدانها هيمنتها .

وتتلخص هذه الأهداف باعتقادي من خلال محاولة إيجاد تسويات سياسية تتعلق بقضيتنا وقضايا الشرق الأوسط بشكل عام بما يخدم مصالح الحركة الصهيونية عموما ، من اجل تحقيق مكسب انتخابي لإدارة بايدن والحزب الديمقراطي مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية ، ومن اجل مساعدة دولة الأحتلال لمحاولة اخراجها من ازمتها المتفاقمة حتى تحافظ على قيمتها كشريك استراتيجي ، ومن اجل مواجهة التمدد الروسي ودور الصين المتنامي بالمنطقة التي أنجزت اتفاق المصالحة الإيرانية السعودية وتقدمت بورقة مبادرة سياسية للرئيس ابو مازن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي حظيت بموافقة عربية ايضا ، الأمر الذي لم يترك ارتياحا لدى الإدارة الأمريكية.

الان فمن الواضح عبر مسير الأحداث أن اليوم ليس كما كان بالأمس بما يتعلق بالعلاقات الأمريكية العربية ، فيبدوا أن الدول العربية قد أدركت قيمتها المضافة في معادلات السياسة الدولية ، وهي اصبحت تتجه لعلاقات جديدة متعددة مبنية على الاحترام وتبادل المنافع مع الشرق بما فيها روسيا والصين بحقول مختلفة ، بعيدا عن شكل العلاقات القائم بالسابق مع الولايات المتحدة والغرب عموما الذي استنزف قدرات تلك الدول واحاطها بنوع من الهيمنة السياسية والاقتصادية عليها وجعل من بعضها دول ريعية تابعة .

لذا فقد كان من الضروري للولايات المتحدة أمام هذا الواقع المتغير ولخدمة الأهداف التي تحدثت عنها ولتقليل حجم خسائرها ، أن تلجاء إلى سياسة استباق الأحداث في محاولة لاعادة تموضعها بالشرق الأوسط من خلال استكمال وتوسيع الانضمام لاتفاقيات ابراهام . فكان بدء الحوار الأمريكي السعودي من جهة والأمريكي الإسرائيلي من جهة اخرى لمحاولة الوصول الى تطبيع العلاقات بين السعودية ودولة الأحتلال بعد عدد من الإجراءات التي سربها الإعلام أو تم الإعلان عنها .

كما وتريد من تدخلها كعامل مساعد يخدم هذا التوجه حل قضايا الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان ، بعد توسطها في ترسيم حدودهما البحرية العام الماضي.

من جهة اخرى وقبل زيارة نتنياهو سيزور زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد واشنطن الأسبوع المقبل ويلتقي بمسؤولين كبار في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لنقاش أمر التطبيع الذي تسعى له الولايات المتحدة بين المملكة السعودية وإسرائيل ، كما والى استعراض آفاق التغيير الحكومي بدولة الأحتلال حتى تكون أكثر قبولا وأقل اعتراضا على موضوع التطبيع .

الآن ، وبعد تسريبات اعلامية واسعة تتعلق بتفاصيل هذا المسار وتقديم ملاحظات إلى كافة الجهات المعنية بالاتفاق ، فاني لا أعتقد اولاً ، أن الأمريكان وبموافقة الكونغرس قادر أو أنه يرغب بالضغط على إسرائيل بقبول "تنازلات جوهرية " في شأن قضيتنا الوطنية ، وثانيا فان لا هذه الحكومة الفاشية الدينية أو أن أتت حكومة بتحالف مع لابيد وجانتس ترغب ورغم الأزمة العميقة القائمة بطرفهم اليوم بالتعاطي السياسي الجوهري مع ملف القضية الفلسطينية بما يؤدي إلى وقف مشروعهم الاستيطاني التوسعي الصهيوني أو ببداية القبول باقامة الدولة الذي يتطلب موضوعيا انهاء الأحتلال والانسحاب من الأراضي المحتلة ، وثالثا فان المملكة السعودية لن تكرر تجارب فاشلة اخرى من التطبيع أو ما حدث مؤخرا في ليبيا ، فهي اي السعودية تمتلك مقومات قيادة العالم العربي اليوم بعد المصالحة مع إيران وامتلاك العلاقات المتميزة مع روسيا والصين الدولتين ذات الإمكانيات التي من الممكن ان تعوض للسعودية ما لن تلبيه الولايات المتحدة لها من متطلبات .

ان المسألة ومجرياتها لا يجب ان تؤخذ بردود سريعة تحت مبررات السياسة البرغماتية بعدم معاداة الأمريكان الآن وبعدم تكرار الموقف من اتفاقيات التطبيع السابقة التي لم ترضى شعوب الدول بها ولم تحقق سلاما ولم تغير من واقع شعبنا وجرائم الأحتلال شيئا.

برايي الشروط التي يجب أن تفرض على إسرائيل للسير في اي اتفاقية برعاية كان من كان ، يجب أن تتلخص بالموقف السياسي لقبول مفاوضات بجدول زمني ورعاية دولية على شاكلة المبادرة الصينية وسندا لمبادرة السلام العربية القائمة على القانون الدولي والقرارات الاممية تُفضي الى انهاء الأحتلال الأستيطاني اولاً والقبول بحق شعبنا بتقرير مصيره ، بغير ذلك تكون المسألة أو ما يدور من مفاوضات هي ذر للرماد بالعيون دون الحقوق الوطنية السياسية تُؤمن فقط استدامة المشروع الصهيوني الديني او الليبرالي او تقدم نوعا من الانفراج لحكام الاحتلال في ازمتهم المحلية والدولية . فعلى المؤمن أن لا يُلدغ من الجحر الأمريكي مرتين او اكثر خاصة في ظل انحسار هيمنها وموقفها الضعيف اليوم .

