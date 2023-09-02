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التحقيق يكشف تفاصيل 'تدمي القلوب' في قضية الطفلة لين طالب

9/2/2023 3:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت قاضية التحقيق الأولى في شمال لبنان سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب، التي هزت الشارع اللبناني.
وكشفت التحقيقات بأن خال الصغيرة نادر أبو خليل استفاد من غياب عائلته، ليقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته لين البالغة من العمر ست سنوات.


واعتُبِر فعل خالها ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، وأنّ وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت القاضية محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام".

تفاصيل ما جاء في القرار الظني
1 - أقدم المتهم على اغتصاب ابنه أخته التي لم تكمل 6 سنوات في حمام المنزل.
2- أقفل فمها بشريط لاصق كي لا تصرخ ما أدى إلى تورم شفتيها.
3- أمسك يدها بقوة ما أدى إلى حدوث كسر فيها.
4- اغتصب الطفلة بوحشية ما أدى لظهور كدمات على عدة أماكن من جسدها.
5 - أبت لين إلا أن تدافع عن نفسها، وخدشت المتهم نادر بوخليل بأظافرها على رقبته.

6- المتهم يحتفظ بصور مريبة لأطفال آخرين على هاتفه.
7- بعد اكتشاف فعل الخال بدأت العائلة تعمل جاهدة لإخفاء ما حصل.
8- تبين تفنن الجدة والأم في إخفاء الجريمة، حيث وضعوا الطفلة في مغاطس الماء والملح لإخفاء الكدمات ما زاد من أوجاعها.
9- الطفلة امتنعت عن الطعام والمياه لمدة 5 أيام.
10- كانت لين ترتعب من دخول الحمام وتخاف من اقتراب أحد منها.
11- حاول المتهمون أخذها إلى حديثة الملاهي لتنسى ما حصل لكن ذلك لم يغير من وضعها النفسي شيئا.

ماذا في التفاصيل؟
الواقعة كما ذكرتها مصادر الطب الشرعي على الشكل التالي:
1- فارقت لين الحياة مساء الخميس ثاني أيام عيد الأضحى بعدما وقعت ضحية اغتصاب وحشي.
2- حظي الوالد، وهو عامل مياوم، بحق الحضانة بالتراضي مع الأم.
3- كشفت تقارير طبية عن تعرّض الطفلة لاعتداء جنسي متكرّر.
4- تقيم والدة لين مع أهلها في بلدة المحمّرة ويقيم الوالد في بلدته سفينة القيطع في عكار بشمالي لبنان.
5- المجني عليها لين كانت وحيدة أهلها.

سكاي نيوز

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