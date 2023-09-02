

وكان المخرج تامر كرم قد أعلن وفاة الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير مروّع، وأن الطفل شارك في أعمال مسرحية عدة أبرزها مسرحية "قصة لعبة".

ونشر كرم صورة للطفل رابي، وكتب معلّقاً عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير". وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهما ونحتسبهما عند الله من الشهداء".



وكشف مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق الضبعة، حيث كان رابي بصحبة والده ووالدته لقضاء إجازة في الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وإصابة الأم بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة.



وكان الطفل رابي أحمد قد خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية، ومنها "قصة لعبة" على مسرح غراند طيبة، حيث جسد شخصية "سبونج بوب"، كما شارك في بعض الإعلانات، وعدد من الأعمال السينمائية.









لها