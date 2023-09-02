وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة
التاريخ
9/2/2023 3:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب حادث سير على طريق الساحل الشمالي في مصر في مأساة لأصغر فنان في الوسط الفني، حيث توفي الطفل رابي أحمد، بطل مسرحية "قصة لعبة" التي عُرضت على المسارح المصرية، ووالده في الحادث، وأُصيبت والدته بجروح بالغة.
وكان المخرج تامر كرم قد أعلن وفاة الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير مروّع، وأن الطفل شارك في أعمال مسرحية عدة أبرزها مسرحية "قصة لعبة".
ونشر كرم صورة للطفل رابي، وكتب معلّقاً عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير". وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهما ونحتسبهما عند الله من الشهداء".
وكشف مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق الضبعة، حيث كان رابي بصحبة والده ووالدته لقضاء إجازة في الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وإصابة الأم بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة.
وكان الطفل رابي أحمد قد خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية، ومنها "قصة لعبة" على مسرح غراند طيبة، حيث جسد شخصية "سبونج بوب"، كما شارك في بعض الإعلانات، وعدد من الأعمال السينمائية.
لها
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