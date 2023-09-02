Saturday, 02 September 2023 03:58 GMT

وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة

9/2/2023 3:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب حادث سير على طريق الساحل الشمالي في مصر في مأساة لأصغر فنان في الوسط الفني، حيث توفي الطفل رابي أحمد، بطل مسرحية "قصة لعبة" التي عُرضت على المسارح المصرية، ووالده في الحادث، وأُصيبت والدته بجروح بالغة.


وكان المخرج تامر كرم قد أعلن وفاة الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير مروّع، وأن الطفل شارك في أعمال مسرحية عدة أبرزها مسرحية "قصة لعبة".
ونشر كرم صورة للطفل رابي، وكتب معلّقاً عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير". وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهما ونحتسبهما عند الله من الشهداء".


وكشف مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق الضبعة، حيث كان رابي بصحبة والده ووالدته لقضاء إجازة في الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وإصابة الأم بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة.


وكان الطفل رابي أحمد قد خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية، ومنها "قصة لعبة" على مسرح غراند طيبة، حيث جسد شخصية "سبونج بوب"، كما شارك في بعض الإعلانات، وعدد من الأعمال السينمائية.




لها


MENAFN02092023000208011052ID1106997944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث