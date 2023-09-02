عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا

عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا
التاريخ
9/2/2023 3:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اشتكى عسكري أوكراني في حديث لقناة CBS News من أن الذخيرة المتوفرة للقوات الروسية أكثر مما تمتلكه أوكرانيا بعشرة أضعاف.
وأضاف أن "المشكلة الكبيرة" الأخرى التي تواجهها القوات الأوكرانية هي تفوق روسيا من حيث عدد الطائرات المسيرة، وتابع: "لا يمكنني القول إن روحنا المعنوية عالية".
وكتبت صحيفة Washington Post أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية النزاع في أراضيها نحو مليوني قذيفة من عيار 155 مم، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطات الغربية تقريبا.
RT
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