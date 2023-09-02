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عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا

9/2/2023 3:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اشتكى عسكري أوكراني في حديث لقناة CBS News من أن الذخيرة المتوفرة للقوات الروسية أكثر مما تمتلكه أوكرانيا بعشرة أضعاف.
وأضاف أن "المشكلة الكبيرة" الأخرى التي تواجهها القوات الأوكرانية هي تفوق روسيا من حيث عدد الطائرات المسيرة، وتابع: "لا يمكنني القول إن روحنا المعنوية عالية".


وكتبت صحيفة Washington Post أن القوات الأوكرانية أطلقت منذ بداية النزاع في أراضيها نحو مليوني قذيفة من عيار 155 مم، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطات الغربية تقريبا.

RT

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