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محامي ترامب يرفض اتهامه بالتدخل في الانتخابات

9/2/2023 3:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت "سي أن أن" بأن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض الاتهامات المنسوبة إليه بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا سنة 2020.
وأضافت القناة أن جولياني رفض المثول أمام القضاء للاستماع إلى الاتهامات التي ستصدر ضده في المحكمة الأسبوع القادم.


ولم يعترف ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية كذلك، كما أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة الأسبوع القادم.


وتم "ترحيل" ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون مؤخرا، بعد الحكم عليه بالسجن والخروج بكفالة على ذمة التحقيق في قضايا أخرى تلاحقه.

RT

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