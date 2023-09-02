محامي ترامب يرفض اتهامه بالتدخل في الانتخابات



ولم يعترف ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية كذلك، كما أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة الأسبوع القادم.



وتم "ترحيل" ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون مؤخرا، بعد الحكم عليه بالسجن والخروج بكفالة على ذمة التحقيق في قضايا أخرى تلاحقه.

RT