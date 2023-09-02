4 زلازل تضرب هرمزكان بجنوب إيران



ويقع ميناء جارك شمال جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.



ولم ترد تقارير، حتى الآن، عن حدوث أضرار جراء هذه الزلازل.



وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

البيان