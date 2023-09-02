4 زلازل تضرب هرمزكان بجنوب إيران

4 زلازل تضرب هرمزكان بجنوب إيران
التاريخ
9/2/2023 3:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضربت أربعة زلازل، تتراوح قوتها بين ثلاث و 4.6 درجات على مقياس ريختر ميناء جارك، غربي محافظة هرمزكان بجنوب إيران، فجر اليوم "السبت".
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران انه من الساعة 4:45 إلى الساعة 5:25 فجرا، ضربت هذه المنطقة 4 زلازل بقوة 3 إلى 4.6 درجات على مقياس ريختر،بحسب وكالة أنباء إيران "إرنا".
ويقع ميناء جارك شمال جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
ولم ترد تقارير، حتى الآن، عن حدوث أضرار جراء هذه الزلازل.
وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.
البيان
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