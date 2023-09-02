زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر شمال القطاع
التاريخ
9/2/2023 3:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع.
وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة.
ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل يومي بالاعتداء على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع سواء بعمليات الملاحقة أو إطلاق النار ومصادر مراكبهم؛ في محاولة لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.
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