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زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر شمال القطاع

9/2/2023 3:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل يومي بالاعتداء على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع سواء بعمليات الملاحقة أو إطلاق النار ومصادر مراكبهم؛ في محاولة لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.


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