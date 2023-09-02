لليوم الثاني: قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا شرق رام الله
التاريخ
9/2/2023 3:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إغلاق قرية برقا شرق رام الله في الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي.
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