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لليوم الثاني: قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا شرق رام الله

9/2/2023 3:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إغلاق قرية برقا شرق رام الله في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي.


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