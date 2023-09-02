الخضور: يجري حاليا حل أزمة نقص الكتب في المدارس الحكومية

وبين الخصور خلال تصريحات إذاعية، أن أسباب خارجة عن الإرادة كانت السبب وراء أزمة الكتب في المدارس الحكومية، ولكن يجري حاليا حل الأزمة بشكل كامل.

وبين الخضور، أنّ الطلبة حصلوا على مدار الأيام القادمة على 70% من الكتب، معتبراً أن 7 عناوين للمباحث هي التي تم حلها من أصل 20 عنواناً موجودين.

وأشار إلى أن الطلبة الذين تم تسليمهم الكتب القديمة كانت كأحد الحلول المؤقتة وسيتم استبدالها، مجدداً تأكيده على أن المشكلة سيتم حلها خلال الأيام القادمة بنسبة 100% .



