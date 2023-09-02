الخضور: يجري حاليا حل أزمة نقص الكتب في المدارس الحكومية

الخضور: يجري حاليا حل أزمة نقص الكتب في المدارس الحكومية
التاريخ
9/2/2023 3:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم السبت، أن الوزارة ستعكف اليوم على توزيع الكتب على المدارس ليصل عدد ما سيتم توزيعه لـ95% .
وبين الخصور خلال تصريحات إذاعية، أن أسباب خارجة عن الإرادة كانت السبب وراء أزمة الكتب في المدارس الحكومية، ولكن يجري حاليا حل الأزمة بشكل كامل.
وبين الخضور، أنّ الطلبة حصلوا على مدار الأيام القادمة على 70% من الكتب، معتبراً أن 7 عناوين للمباحث هي التي تم حلها من أصل 20 عنواناً موجودين.
وأشار إلى أن الطلبة الذين تم تسليمهم الكتب القديمة كانت كأحد الحلول المؤقتة وسيتم استبدالها، مجدداً تأكيده على أن المشكلة سيتم حلها خلال الأيام القادمة بنسبة 100% .
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