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الخضور: يجري حاليا حل أزمة نقص الكتب في المدارس الحكومية

9/2/2023 3:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم السبت، أن الوزارة ستعكف اليوم على توزيع الكتب على المدارس ليصل عدد ما سيتم توزيعه لـ95% .

وبين الخصور خلال تصريحات إذاعية، أن أسباب خارجة عن الإرادة كانت السبب وراء أزمة الكتب في المدارس الحكومية، ولكن يجري حاليا حل الأزمة بشكل كامل.

وبين الخضور، أنّ الطلبة حصلوا على مدار الأيام القادمة على 70% من الكتب، معتبراً أن 7 عناوين للمباحث هي التي تم حلها من أصل 20 عنواناً موجودين.

وأشار إلى أن الطلبة الذين تم تسليمهم الكتب القديمة كانت كأحد الحلول المؤقتة وسيتم استبدالها، مجدداً تأكيده على أن المشكلة سيتم حلها خلال الأيام القادمة بنسبة 100% .


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