الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله بينهم أسير محرر

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.



