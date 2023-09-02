الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله بينهم أسير محرر
التاريخ
9/2/2023 3:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
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